El ministro de Salud confirmó que está trabajando en el proyecto junto con otros ministerios Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se mostró confiado respecto al tratamiento legislativo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo: " Yo creo que se va a aprobar este año, pero no depende de mí", señaló el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

" Estamos trabajando con otros ministerios para hacer el proyecto. Eso nos pidió el presidente. Él decidirá cuáles son los tiempos legislativos. Yo pienso que ha madurado mucho la sociedad y el interés de uno es evitar muertes evitables, evitar internaciones evitables, mutilaciones evitables", agregó el funcionario.

Inmediatamente, el periodista Jonatan Viale le consultó ¿Por más que no le guste al Papa Francisco?, "Uno no quiere confrontar con nadie", respondió Ginés y agregó que "hay que tener programas para evitar el embarazo no deseado".

Sífilis

Consultado por el aumento de los casos de sífilis durante los últimos años, el ministro contestó "Es una vergüenza, hubo una caída de los programas de prevención de salud sexual, una desaprensión de todos los programas que distribuían todas las medidas de cuidados, entre ellos los profilácticos. Es una enfermedad del pasado, a la que se perdió el respeto".

Coronavirus

En relación a qué tan preocupado se encuentra por el coronavirus, González García dijo que "moderadamente". Aseguró que hasta el momento no hubo ningún caso en la Argentina ni en Sudamérica: "Estamos preparados para detectar y aislar un caso, si lo hubiera, cosa que no ha pasado".

"Hay un delicado equilibrio que debemos transitar entre decir lo que estamos haciendo y no alarmar o asustar a la población. En realidad e stoy más preocupado por el dengue, que sí está en la Argentina, pero naturalmente de dengue no habla nadie", agregó el funcionario y detalló que hasta el momento se detectaron unos 70 casos de dengue autóctono y otros 140 importados de países limítrofes.