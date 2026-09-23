Grabois criticó a Milei por su discurso ante la ONU: “Lorito lobotomizado”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois criticó este miércoles el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU por negarse a regular la IA y lo calificó de “lorito lobotomizado”.

“Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a [Donald] Trump, además de plagiar a [Antonio] Gramsci sin saber que es un ´sucio comunista’, lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía nacional a la tecnocracia", expresó Grabois vía X.

El legislador hizo alusión a un fragmento del discurso de Milei donde el mandatrio apoyó la estrategia de su par estadounidense para que sea Occidente el que lidere los avances en la inteligencia artificial, sin regulaciones de por medio.

El mensaje de Grabois Redes

En su discurso, Milei planteó que la IA “no es un asunto geopolíticamente neutral”, por lo que “es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores fundamentales libertarios, como son el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, y la noción de dignidad humana.”, afirmó el jefe de Estado ante la Asamblea General.

Y añadió: “Vivimos uno de esos extraños momentos de la historia en los que un mundo comienza a desaparecer antes que el siguiente haya terminado de nacer. Son momentos peligrosos, pero también son momentos extraordinarios porque durante los largos periodos de estabilidad, las Naciones administran el mundo que heredaron, en los periodos de transformación, algunos tienen la oportunidad de construir el mundo que vendrá. La Argentina quiere ser una de ellas”, prosiguió.

DISCURSO COMPLETO DE MILEI EN LA ONU 2026: "Las Malvinas son una causa nacional"

Grabois acusó al mandatario de obviar una parte de la mítica cita del filósofo marxista Gramsci, que hace referencia a un momento de transformaciones radicales en el mundo. “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”, dice la frase completa.

“Lo que Milei olvida de la cita de Gramsci es que cuando ese mundo no termina de desaparecer y el siguiente no termina de nacer hay un claroscuro y ‘en ese claroscuro surgen los monstruos’. Monstruos como él, monstruosidades de un paradigma tecnocrático que, desregulado, amenaza el trabajo, la verdad, la libertad, la dignidad humana y la propia vida en la tierra”, sentenció el diputado de UxP.