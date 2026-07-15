Milei verá el partido de la Argentina contra Inglaterra en Olivos y descarta viajar a Estados Unidos para una eventual final

Mientras la Casa Rosada está semivacía, casi sin actividad, el presidente Javier Milei permanece hoy en la quinta de Olivos, donde por la tarde verá el partido del seleccionado nacional contra Inglaterra por la Copa Mundial que se juega en Estados Unidos.

“Va a ver el partido con Karina [Milei] allá”, confirmó a este diario, en alusión a la quinta presidencial, un alto funcionario, de los pocos que atendieron llamadas en una jornada atípica, sin agenda ni actividades públicas programadas para el primer mandatario y los miembros del gabinete.

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En Balcarce 50 reiteran que, aun en el caso de que la Argentina consiga un triunfo, el Presidente ya decidió no viajar a Nueva Jersey para la final del certamen. “No tenemos nada para ganar viajando, y bastante para perder”, reflexionaban cerca del Presidente. Toman en cuenta aquel mal trago que pasó en 1990 el entonces presidente Carlos Menem, quien viajó a Italia para asistir al debut de Argentina en aquel mundial, partido que terminó con la derrota de la entonces campeona del mundo ante Camerún por la mínima diferencia.

Tal vez con esa mala experiencia como antecedente, tanto el Presidente como su hermana han sostenido un discreto bajo perfil en relación a la selección, y evitaron subirse a la ola triunfalista, a la que sí adhirieron otros miembros del oficialismo. “Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, dijo Milei a radio El Observador, luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final.

En esa misma entrevista dejó claro que no se sumaría a una eventual foto. “No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar en esa foto, porque yo no tengo nada que ver. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos”, afirmó, luego de elogiar en extenso a Lionel Messi –lo destacó como “el mejor jugador de futbol de todos los tiempos”- y el resto de los integrantes del equipo argentino.

La postura de Milei contrasta con la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en un posteo de la red X marcó diferencias en relación al partido de hoy y a Gran Bretaña, país con el cual el gobierno libertario ha mejorado su vínculo comercial y político. “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, escribió la vicepresidenta.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Fuentes oficiales especulaban que, de darse el triunfo argentino, serían el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, o el cónsul en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, los representantes nacionales. Se cruzarían en los palcos, de darse la victoria, con representantes del gobierno de España, cuyo presidente, el socialista Pedro Sánchez, decidió sostener idéntica postura a la de Milei, y no asistirá a la final que protagonizará su equipo, que ayer derrotó al seleccionado de Francia.

El Presidente sí tiene programado para el jueves a las 19 cerrar con su discurso el acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y el viernes estará en Pasteur 633 para asistir al acto de conmemoración del aniversario número 32 del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, que dejara 85 muertos y tres centenares de heridos.

Karina Milei, en tanto, se encontrará al mediodía del mismo jueves en la Casa Rosada con los legisladores porteños de La Libertad Avanza, en la señal de largada de la etapa preelectoral con miras a las elecciones de 2027. Fue suspendido, por razones de agenda, un encuentro posterior programado por la secretaria general de la Presidencia con los legisladores libertarios bonaerenses, que en su mayoría responden al armador Sebastián Pareja, y del que también hubiera participado el jefe de gabinete Diego Santilli, quien no oculta sus intenciones de postularse a gobernador de la provincia de Buenos Aires en los comicios del año próximo. Cerca de Pareja intentaron quitarle significación política a la suspensión, y afirmaron a este diario que el encuentro en la Casa Rosada “se superponía” con la sesión en el Senado bonaerense, convocada por el PJ para ese día.