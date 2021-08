Gregorio Dalbón, abogado del Presidente: “El fiscal González es coimero y Casanello me importa un huevo”

Al fiscal le dijo “coimero” y sobre el juez afirmó: “Me importa un huevo”. Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, criticó con una dureza nunca vista a los responsables de la causa penal por la violación de la cuarentena en la quinta de Olivos, el año pasado, durante el cumpleaños de la primera dama. El fiscal es Ramiro González y el juez, Sebastián Casanello.

“Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”, dijo Dalbón la semana pasada a AM 530. El abogado se presenta como el defensor de Fernández en esta causa y cuenta que acordó con él la estrategia a seguir, pero todavía no está designado formalmente en el expediente. “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”, afirmó en referencia al fiscal.

“Yo se que la colectividad judía lo coimeó”, agregó, pero en un intento por eludir represalias legales, atenuó su declaración: “Para que no haya ninguna historia voy a decir ‘podría haberlo coimeado’, ¿quedamos así?”

Sin embargo, rápidamente volvió a acusar a González: “Yo se quiénes son los operadores que le llevan y le traen la plata” .

“Que me venga un fiscal de primera instancia a hacerse como el capo de la mafia... ¡que se atreva! Si lo llaman a Alberto Fernández, se presentará, estamos a disposición de la Justicia, pero no le vamos a poner un peso”, dijo.

Consultado sobre si le habían hecho algún pedido de coima, Dalbón dijo que no, pero afirmó: “En Comodoro Py o vas con la valija o vas con el apriete y Alberto Fernández no usa ni la plata ni el apriete. Que venga el fiscal a ver si se la banca”.

Gregorio Dalbón dijo que quieren juzgar a Alberto Fernández "por una foto, por el odio visceral de la derecha argentina" Mauro Alfieri - LA NACION

El abogado sostuvo que “la mitad son corruptos” en los tribunales federales. “Lo se yo, lo sabe Beraldi, lo sabe Cristina. Bonadio era un corrupto, si quieren terminar igual…”, dijo, pero de inmediato aclaró: “No me refiero a la muerte, yo soy católico, que en paz descanse Bonadio”.

Consultado sobre si a Cristina Kirchner, a quien también defendió, sí le habían pedido coimas, contestó: “No hubo pedido de coima, pero eso se caía de maduro. Si vos tenías la posibilidad de sacarte de encima la causa a través del dinero,...”.

Contra el juez

En cuanto a Casanello, afirmó: “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mi los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mi Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello (...). Que venga Casanello, que lo vamos a atender”.

El fiscal federal Ramiro González Fiscales.gob.ar

Dalbón cuestionó también al juez Julián Ercolini por haber sobreseído a directivos de Techint y dijo que son muchos los jueces que “laburan para el business” (el negocio). “Son ladrones, son corruptos. Yo quiero jueces que hagan Justicia, por eso estamos haciendo una remodelación de la Justicia con Juan Martín Mena y con Martín Soria”, afirmó, en alusión al viceministro y el ministro de Justicia.

En cuanto a la corrupción judicial, también contestó que no tiene pruebas. “No lo tengo probado, eso es una pelotudez, porque obviamente si lo tuviera probado lo estaría denunciando, pero todos saben que la justicia federal se maneja por guita y ni Cristina ni Alberto van a poner un sope. Acá está Dalbón. A mi me tienen que matar para que le pase algo a Alberto”, afirmó.

