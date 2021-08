El kirchnerismo rechazó las cuentas de Mauricio Macri e irá a la Justicia: “Van a desfilar por los tribunales”

Tras un duro enfrentamiento con la oposición, el oficialismo de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso rechazó la cuenta de inversión 2016, es decir, la ejecución presupuestaria del primer año de gestión de Mauricio Macri, y anticipó que realizará las presentaciones correspondientes ante la Justicia.

La decisión de los diputados y senadores oficialistas, encabezados por el presidente de la Comisión Mixta, el senador Mario Pais, sorprendió a los legisladores de Juntos por el Cambio, pues la Auditoría General de la Nación (AGN) había elevado previamente un informe en el que daba cuenta de su “opinión favorable, con salvedades” sobre la primera ejecución presupuestaria y estados contables del gobierno de Macri. Sobre este informe, los opositores firmaron un dictamen de aval, aunque en minoría.

El oficialismo, en la voz del senador Pais, cuestionó dos aspectos claves de aquel primer ejercicio presupuestario. Primero, el fuerte aumento en las partidas (por un total que orilló los $646.000 millones) sin la correspondiente aprobación del Congreso y, segundo, el creciente endeudamiento, que alcanzó los 30 mil millones de dólares, un aumento del 44% respecto de 2015.

“Acá no hay una consideración solamente política –advirtió el jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans-. Macri va a tener que rendir cuentas ante la Justicia por lo que hizo con su administración. Porque no solo alteró las cuentas generales, sino también el endeudamiento externo. No se puede hacer lo que se quiere por más presidente que uno sea. Aquí se violó la ley de administración financiera y la Constitución Nacional.”

Reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas Prensa H

Mayans agregó: “Este trámite no termina con la desaprobación de la cuenta de inversión sino con las presentaciones correspondientes a la Justicia para que explique qué hizo y por qué violó los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución”.

La respuesta de Juntos por el Cambio

Los representantes de Juntos por el Cambio reaccionaron indignados. “El oficialismo tiene una jefa (Cristina Kirchner) que dice que es víctima de una persecución judicial. Ella está desfilando por los tribunales, ahora le tocará a Macri y quédense tranquilos que a Fernández ya le tocará, dentro de dos años, desfilar por todos los tribunales”, descerrajó el senador Juan Carlos Romero.

El diputado de Pro Álvaro González reiteró que el informe de la AGN no cuestionó el nivel de endeudamiento de 2016 y recordó que la ley de presupuesto 2016 no fue elaborada por la administración de Macri, sino que la impulsó la expresidenta Cristina Kirchner y se aprobó antes de que asumiera su sucesor, en diciembre de 2015.

“Si creen que es pertinente ir a la Justicia, vayan a la Justicia, ya saben dónde queda, han ido tantas veces que no van a necesitar ir a Google para saber dónde queda Comodoro Py. Se van a pasar en tribunales un rato largo con lo que viene para adelante”, fustigó.

El kirchnerista Oscar Parrilli no tardó en retrucar las advertencias opositoras. “No es casualidad esta transgresión de las normas durante el gobierno de Macri; se violentaron todas las disposiciones. Se jactan de la República y la democracia y no hicieron otra cosa, como dijo la expresidenta, que una república de morondanga”, enfatizó.