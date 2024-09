Guillermo Francos apuntó contra Juan Grabois tras el violento episodio protagonizado en Ezeiza: “Es agresivo y genera estas reacciones”

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, opinó acerca de la reacción que tuvo Juan Grabois en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante su arribo al país, tras visitar al papa Francisco en Roma, cuando fue increpado. “ A veces es muy agresivo y genera este tipo de reacciones ”, consideró el funcionario nacional, que además, cuestionó las críticas vertidas por el Sumo Pontífice hacia la administración de Javier Milei: “ Está expresando una posición política, y me parece mal ”.

“No vi la imagen, pero sí escuché los comentarios”, dijo Francos entrevistado en TN el lunes por la noche sobre los videos que se viralizaron en redes sociales en donde se pudo ver al dirigente social alterado y a los gritos con personas que lo increpaban. “Me parece mal todo lo que implique violencia verbal o casi física, como en este caso. Es absolutamente inconducente”, añadió el jefe de Gabinete.

El jefe de gabinete Guillermo Francos respondió preguntas de los diputados, mientras eso ocurría un grupo de jubilados fue reprimido por las fuerzas federales y debido a eso los diputados de los bloques opositores se retiraron del recinto. Santiago Filipuzzi

En ese sentido, sumó: “Pienso que tal vez Grabois debería medir un poco más sus posiciones públicas, porque a veces es muy agresivo y genera este tipo de reacciones. Cualquier reacción violenta, sea verbal o física, no tiene ningún sentido y no contribuye a superar los momentos complejos que vive la Argentina, en gran parte debido a personas como Grabois, que han llevado al país a esta situación de pobreza y confrontación”.

La violencia siguió en la vereda del aeropuerto, mientras Grabois esperaba el vehículo para retirarse del lugar. Un grupo de gente seguía insultándolo a lo lejos, detrás de un improvisado cordón policial. “Yo no le robé a nadie”, gritaba el dirigente, que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. “No te votó nadie, infeliz”, le enrostró un hombre vestido con camiseta blanca. “Le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza. No le contaste la verdad”, insistió.

El viaje de Grabois a Roma tuvo alto impacto político por lo que pasó el viernes dentro de la sala donde el Papa recibió a él y a otros líderes de movimientos sociales, convocado bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”. Allí el papa Francisco emitió un fuerte discurso, en el que hizo una férrea defensa de la protesta social y criticó al gobierno de Milei, en especial en relación con el protocolo antipiquetes y su falta de atención a los jubilados.

Crítica al papa Francisco

“Creo que el papa Francisco ha mantenido una postura constante sobre estos temas durante mucho tiempo, y lo ha expresado en diversas ocasiones. A veces lo hace de manera más clara, como en los últimos días”, señaló Francos sobre los dichos del Papa y siguió: “ En mi opinión, aunque lo respeto profundamente, creo que se ha equivocado al pronunciarse de esta manera sobre la situación política de la Argentina, porque no analiza la historia completa ”.

“Se enfoca en una visión sin explicar cómo se llegó a esa situación. A pesar del cariño personal que le tengo, considero que está equivocado en términos políticos al involucrarse en asuntos que, como líder de la Iglesia, no debería tocar”, cuestionó el funcionario que en el pasado ocupó cargos en la administración de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, insistió: “[El Papa] está expresando una posición política, y me parece mal. No lo comparto. No creo que el líder de la Iglesia, que representa a todos, deba tomar partido por una fracción. Tengo la impresión de que lo hace en favor de una facción del peronismo, y no de la totalidad”.

Guillermo Francos participó de la visita de la delegación del gobierno de Milei a El Vaticano en febrero de este año SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

A su vez, Francos recordó que en el pasado, Bergoglio sí mantuvo posiciones contrarias con gobiernos peronistas y kirchneristas: “Tampoco creo que esta haya sido siempre la postura de Francisco cuando era Bergoglio. Recuerdo bien las posiciones que tuvo como arzobispo de Buenos Aires contra ciertas actitudes del kirchnerismo. En el Tedeum reflejaba esas críticas. Ahora, como cabeza de la Iglesia, creo que debería referirse menos a estos temas”.

En todo momento, aclaró su relación de afecto personal hacia la cabeza de la Iglesia: “Lo digo con humildad, como católico y como alguien que le tiene un aprecio personal, ya que lo conozco desde que tenía 16 años, cuando él aún no había sido ordenado sacerdote. Tengo la historia suficiente para hablar con cariño y objetividad sobre mi juicio de lo que debería ser el rol del líder de la Iglesia”.

Cortes de luz e inversiones

Por último, se refirió a la polémica desatada en torno a un plan de contingencia a raíz de futuros cortes de luz programados durante los meses de verano. Francos analizó que esa no sería la primera opción, pero que aun queda mucho trabajo por realizar en el sector energético para llegar a cubrir la demanda. “ La intención no es que haya cortes de luz, sino que se puedan arbitrar medidas distintas para evitar esa situación ”, indicó.

“Después de varios años de desinversión en el sector, la Argentina no cuenta con suficiente capacidad de generación ni de transmisión de energía. La Secretaría de Energía está apelando a distintos recursos disponibles para poder proveer electricidad suficiente en verano. Sin embargo, si los meses de verano son tan calurosos como se prevé, obviamente tendremos dificultades que habrá que suplir”, explicó el funcionario que comenzó la gestión mileísta como ministro del Interior.

Consultado sobre el aumento de las tarifas y la falta de inversión, Francos pondero el trabajo realizado por el Gobierno para incentivar la llegada de inversiones, pero aclaró que se trata de un proceso largo: “La inversión no se genera de un momento para otro; construir una represa o centrales térmicas lleva tiempo. Recuperar la confianza en la Argentina también es un proceso largo. No es cuestión de simplemente aumentar las tarifas o normalizar la situación macroeconómica para que se genere confianza. Por eso tuvimos que implementar el RIGI, porque no había confianza en la Argentina y tuvimos que establecer ciertas condiciones”.

