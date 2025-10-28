Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y se refirió a su futuro

En medio de versiones que indican que el asesor presidencial Santago Caputo podría ocupar su rol desde diciembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de los cambios en los cargos de la administración de Javier Milei y se refirió a su futuro en el equipo.

“No puedo saber. Ha habido mucha operación, supongo política, y comentarios respecto a mi rol en el Gabinete. Son circunstancias políticas”, introdujo el funcionario este martes. En ese marco, manifestó que “Milei nunca” le hizo un comentario sobre su posible salida del cargo, en medio de distintos cambios en el Gobierno, como en Cancillería, Seguridad y Defensa, y ante la posibilidad de que el asesor de confianza del mandatario asuma un rol como ministro.

“Tengo una relación de muchos años con el Presidente, él ya tiene la confianza necesaria para transmitirme cualquier cosa que pueda suceder. No me ha dicho nada así que yo sigo en mi cargo y trabajando todos los días, ahora con más tranquilidad por el Congreso [a raíz del buen resultado electoral del oficialismo en las elecciones legislativas]”, indicó en diálogo con Radio La Red.

Consultado sobre qué diría si Milei le ofrece otro lugar en el Gobierno, Francos expresó: “No quisiera que me tomen por falta de humildad, pero empecé siendo ministro del Interior. Después de ser jefe de Gabinete, ¿qué me pueden ofrecer? Yo creo que nada. Cumplí un rol que creo que Milei valora. Si quiere un cambio, lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar dentro del Estado".

Noticia en desarrollo