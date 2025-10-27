Videos: los gestos de Máximo Kirchner durante el discurso de Kicillof que llamaron la atención

Un gesto vale más que mil palabras, y Máximo Kirchner lo sabe. Cerca de la medianoche del domingo, mientras Axel Kicillof brindaba su discurso tras conocerse la derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del domingo, el hijo de la expresidenta dejó entrever su malestar y desconcierto en dos oportunidades.

El gesto de Máximo Kirchner durante el discurso de Axel Kicillof

El primer gesto llegó cuando el gobernador bonaerense saludó a los funcionarios provinciales. “Quiero agradecer, primero, a quienes andan por ahí, a los intendentes y a las intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente”, fueron las palabras de Kicillof. Al terminar la frase, Máximo se ajustó el cinturón y arqueó las cejas.

Acto seguido, Kicillof hizo extensivo el agradecimiento a Sergio Massa y al mismo Máximo quien, al oír su nombre, hizo un tibio aplauso. Luego, el gobernador bonaerense también evocó a la expresidenta Cristina Kirchner, pero su hijo volvió a mostrarse inconmovible.

Otro gesto de Máximo Kirchner tras el discurso de Axel Kicillof

El segundo gesto vino al terminar el discurso. En ese momento, las cámaras captaron al diputado nacional bajando del escenario a paso acelerado pero mordiéndose los labios y con el rostro decorado con un nítido gesto de incredulidad a lo recién acontecido arriba de las tablas.

El discurso de Axel Kicillof

En el búnker de Fuerza Patria nadie apostaba por una diferencia de trece puntos sobre La Libertad Avanza, tal como fue la marca histórica de los comicios provinciales del 7 de septiembre. Esperaron, hasta al final, un muy ajustado triunfo sobre el presidente Javier Milei en el principal distrito electoral del país. La sombra de la derrota llegó como el invitado menos esperado.

Los tres gestores de Fuerza Patria, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, leyeron los resultados juntos, por primera vez, desde que se armó la alianza que estuvo al borde de la ruptura varias veces, en todo el proceso electoral. Estuvieron encerrados, por tres horas. Y finalmente se mostraron en el escenario.

Los líderes del Movimiento Derecho al Futuro, de La Cámpora y del Frente Renovador se dieron cita en el bunker de esta capital para proyectar la unidad como alternativa hacia 2027.

Finalmente sólo habló Kicillof, ya con una derrota de 40,92% contra 41,45 % el resultado del 98,35 de los votos escrutados. Agradeció a Sergio, a Máximo y a Cristina Kirchner, “que debería estar acá pero está injustamente presa”.

“La noche de hoy hemos conocido resultados muy ajustados con una mínima de 0.5 en nuestra contra. Pudimos renovar 15 diputados y uno más”, concluyó.