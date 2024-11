Guillermo Francos habló sobre las votaciones de la Argentina ante la ONU, se cruzó con periodistas y cortó el teléfono

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció este jueves respecto de los rechazos de la Argentina a dos resoluciones -sobre los derechos de los pueblos originarios y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas- en la Asamblea General de la ONU. En declaraciones radiales, el exministro del Interior justificó la postura de la delegación argentina, dijo que el Gobierno intenta “desinstalar una agenda utilizada con fines políticos” y que está “ideologizada”. A lo largo de la charla, Francos mantuvo cruces con el conductor y panelistas del programa, lo que derivó en una interrupción abrupta del llamado telefónico.

“Yo creo que la posición de la Argentina tiene que ver con desinstalar una agenda que ha sido utilizada principalmente con fines políticos internos y que ha generado situaciones absolutamente desiguales en el tratamiento de los temas de los pueblos originarios, etc. Ha generado conflictos, apropiaciones indebidas de tierras, etc. Lo hemos visto en el sur de nuestro país muchas veces... Son temas de enorme sensibilidad que tienen que tratarse desideologizaciados y no como se vienen tratando hasta ahora”, opinó durante su paso por Palo y Zanahoria (El Destape), respecto de las votaciones en solitario de nuestro país en Estados Unidos.

Respecto de si cree que la Argentina quedó como “país extravagante” por su rechazo en solitario a ambas declaraciones, Francos fue tajante: “Yo creo que extravagante es ser un país inundado de riqueza inexplotada y que tiene el 50% de pobres. Y dentro de ellos, el 60% de los chicos que no acceden a la educación. Eso es extravagante. Después, fijar posición ideológica, esas posiciones las fija quien ejerce representación de los argentinos por mayoría democrática. Si el Presidente considera que esta agenda internacional no corresponde a lo que piensa que es la libertad, actúa en consecuencia. No es extravagante. Estar en una posición, con algún voto separado del resto, a mi no me parece extravagante. Me parece establecer una posición con firmeza y fundamentos”.

Dejó en claro también que los tratados y compromisos “no solucionan el tema”, frase que resultó en un ida y vuelta -con varios desacuerdos y contraposiciones- entre el funcionario y los periodistas. Fue tal la intensidad del debate que, tras varios minutos de discusión, Francos dijo: “No les voy a volver a dar una respuesta sobre esto. Ya les contesté. Es la segunda vez que discuto con ustedes, en la forma que ustedes plantean los temas. Me están hablando sin ningún fundamento. No voy a seguir con la discusión. Me parece que ya podemos dar por terminada la charla. Hasta luego”.

