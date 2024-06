Guillermo Francos le pidió a los diputados insistir con las privatizaciones, Ganancias y Bienes Personales

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a expresar hoy la intención del Gobierno de revertir la semana próxima en la Cámara baja los rechazos que se dieron en el Senado en relación a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la reducción de Bienes Personales. Además, en plena negociación con los bloques dialoguistas, el funcionario envió un claro mensaje a los legisladores en relación al paquete de privatizaciones. “No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas”, aclaró.

“Respecto a la reforma fiscal, queremos insistir en el tema Ganancias y Bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias”, destacó Francos en diálogo con el Observador.

El jefe de Gabinete se refirió así a las negociaciones que el Ejecutivo mantuvo en los últimos días con los bloques dialoguistas en pos de revertir el rechazo de la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales. Sin la posibilidad de sumar nuevas modificaciones, los diputados solo podrán la semana próxima ratificar los cambios o bien insistir con el texto que sancionó la Cámara baja.

Tal como publicó LA NACION, en principio, hay consenso para restituir la reforma en Bienes Personales, pero no así con Ganancias y el paquete de privatizaciones. Este último desató diferencias en la interna radical. Incluso, ayer senadores del partido se apuraron a lanzar un comunicado a través del que pidieron a sus colegas de Diputados “acompañamiento a los cambios propuestos” en la Cámara alta.

“Estamos convencidos que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos. Solicitamos a la Cámara de Diputados que evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, instaron. En la bancada que preside el diputado De Loredo hay quienes no quieren desairar a sus pares del Senado.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista Francos negó la existencia de cualquier tipo de arreglo político con los senadores en relación al paquete de privatizaciones.

“Con las empresas privatizables nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado, como si lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo”, ratificó el funcionario. “No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también les pedimos insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, aseguró Francos.

“Tuvimos conversaciones con diputados sobre las modificaciones que se hicieron y nuestra posición. Las modificaciones concretas al RIGI son las que tenemos que mantener, porque clarifican lo que tenía que ver con productores locales, Pymes y demás”, completó Francos al señalar que la intención del Gobierno es tratar en el plenario de comisiones del martes el proyecto que viene del Senado y poder sesionar el jueves para darle sanción definitiva.

Las declaraciones de Francos se dan luego que ayer el funcionario se reuniera ayer con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, para firmar diversos convenios que estipulan el traspaso y la colaboración en materia de obras públicas, educación y vivienda.

Los mandatarios provinciales tienen influencia sobre diputados que podrían ser determinantes en una votación en la Cámara baja, en línea con las intenciones del oficialismo.

