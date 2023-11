escuchar

Guillermo Francos, designado como ministro del Interior por el presidente electo, Javier Milei, advirtió este sábado que la sociedad “pasará un momento complicado al principio” por el ajuste que el nuevo mandatario anunció que hará, aunque luego pronosticó que “la situación se va a acomodar”.

Francos, de 73 años, sostuvo que la prioridad del próximo Ejecutivo será “atender las necesidades sociales”. “Lo que sobra se va a destinar a otras cosas, como obra pública”, sostuvo Francos, quien matizó la enfática propuesta de Milei de eliminar completamente la obra pública. El encargado del diálogo con los gobernadores dijo que intentará consensuar algunas políticas, como las referidas a la obra pública con los jefes territoriales, incluido Axel Kicillof, con quien se reunió este viernes.

“La Argentina va a tener [el año que viene] ingreso de dólares. Va a haber cosecha buena cosecha, el campo va a ser importante. También la exportación de gas, litio y petróleo”, se entusiasmó Francos, quien fuera el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del actual Gobierno hasta que Milei lo convocó para su campaña, según contó en La Noche de Mirtha, en Canal Trece. Por la buena situación económica de 2024 es que Francos le bajó el tono a la dureza del ajuste, según remarcó.

Francos, quien conoció a Milei en Corporación América, el grupo económico dirigido por Eduardo Eurnekián, se refirió a uno de los principales temas de los últimos días: el rol que tendrá Luis “Toto” Caputo en el Gobierno. “Todavía no hay un nombramiento de Caputo para el ministerio [de Economía]. Hay conversaciones, pero no está designado aún”, expresó sobre quien fuera ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, aseguró que “no está resuelto que Patricia Bullrich sea ministra [de Seguridad]” luego de que el periodista Marcelo Bonelli, quien se encontraba en la mesa, lo dijera. La designación de Bullrich, todavía no confirmada de manera oficial por el mandatario electo, también fue otro de los temas más debatidos en los últimos días. La futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien había sido anunciada como la persona a cargo de las áreas de Seguridad y Defensa durante la campaña, se reunió este viernes con autoridades policiales y subrayó que va a interactuar con ambos sectores, “más allá de quiénes sean los ministros”.

Francos, expresidente del Banco Provincia en el gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “la idea original es que haya ocho ministerios; entre ocho y nueve”. “Estas cosas siempre son complejas”, reconoció en base a su experiencia política que lo llevó a ir “muchas veces” al programa de Mirtha Legrand, como ambos recordaron al principio. Francos fue diputado nacional y concejal en la Capital Federal, antes de que se convierta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la reforma constitucional de 1994.

Legrand le recordó que La Libertad Avanza no cuenta con gobernadores, ni intendentes y tiene pocos miembros en el Congreso. El exlegislador nacional no se mostró preocupado por los 37 diputados que tendrá en una Cámara de 257 y los siete senadores sobre un total de 72. “Es un gran desafío. En nuestra debilidad está la fortaleza; estamos obligados a hablar con todos los gobernadores y legisladores”, valoró. Es probable que un grupo no menor de Juntos por el Cambio, el referenciado en Macri y Bullrich, se sume directa o indirectamente al Gobierno o lo apoye en el Parlamento.

