Guillermo Montenegro volvió a asumir como intendente y reconoció que Mar del Plata vive un problema “muy grave” con la inseguridad

MAR DEL PLATA.- Enfocado en reforzar la seguridad como prioridad de su gestión, Guillermo Montenegro retomó este miércoles la conducción del gobierno municipal de General Pueyrredón tras su breve paso por el Senado provincial, donde estuvo diez meses en el bloque de Pro a pesar de haber ingresado por la boleta de La Libertad Avanza.

“Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente”, dijo Montenegro, y advirtió que ahora “hay que generar coordinación con los actores que deben trabajar en la ciudad para volver a que el destino se sienta libre, porque lo que afecta a la seguridad es la falta de libertad”.

En conferencia de prensa, que se convirtió en una de sus primeras acciones en este retorno al gobierno, contó que habló con el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y también con el presidente Javier Milei sobre los problemas de inseguridad.

“Todos tienen que ser parte de la solución y no del problema”, dijo, e incluyó a la Justicia, con fiscales y jueces. Además, advirtió que frente a la inseguridad “no puede haber aprovechamiento político” y por eso ratificó que, si bien tiene grandes diferencias con Kicillof, no existen en este tema.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón Mauro V. Rizzi

Retornó al frente del Poder Ejecutivo municipal tras casi diez meses como legislador bonaerense. Durante ese período delegó la gestión en Agustín Neme, concejal que encabezó su lista de candidatos en aquella elección de 2023 en la que logró su reelección y que desde diciembre de ese año hasta diciembre pasado había sido presidente del bloque oficialista en el deliberativo.

“Hay una realidad que en estos últimos diez meses cambió y tengo que dar las respuestas y ponerme al frente”, afirmó Montenegro para explicar los motivos que lo llevaron a regresar a su cargo original y relegar su mandato como senador bonaerense, con el que integraba el bloque de La Libertad Avanza.

Su regreso se conoció casi en coincidencia con el paso por Mar del Plata de la senadora nacional Patricia Bullrich, participante del Coloquio de IDEA que se realizó la semana última en un hotel frente al Golf Club de Playa Grande. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, afirmó la senadora en su paso por la ciudad.

Montenegro corrió a Neme de la responsabilidad sobre este escenario comprometido y se hizo cargo del rumbo del gobierno municipal, aun durante su ausencia: “La responsabilidad de esta gestión es mía y me hago responsable, me pongo al frente para buscar las soluciones y que esto funcione como corresponde”, afirmó.

Incluso dejó traslucir un escenario de cierta laxitud en el distrito frente al incremento de robos y hechos violentos, algunos de los cuales muy graves y de notoria trascendencia mediática nacional. “El delincuente está cómodo y es algo que tenemos que modificar”, describió el intendente y pidió respaldo para las fuerzas de seguridad. Y remarcó que “hay un solo enemigo y es el delincuente”.

Casi en coincidencia con el desarrollo de la conferencia de prensa, se conocían detalles de un robo en modalidad “entradera” que sufrió una pareja de jubilados la noche anterior, en el barrio Los Troncos. Es un perfil de hechos que se viene reiterando y en zonas muy concurridas e incluso con mejor equipamiento de seguridad.

El despliegue policial se reforzó en la ciudad desde los primeros días de agosto, luego de dos crímenes en ocasión de robo, un femicidio y una brutal entradera en el barrio “San Carlos” que quedó registrada por el sistema de monitoreo que disponían las víctimas y cuyas imágenes trascendieron en los medios.

Montenegro reconoció que la posibilidad de sumar refuerzos de fuerzas federales, también insinuados por Bullrich el pasado viernes, es una posibilidad abierta.

Crisis económica

Si bien la seguridad está a tope de las preocupaciones, el intendente regresa a una gestión que tiene otras complicaciones y urgencias. Entre ellas, la dinámica económica, la cercanía de una nueva temporada de verano todavía cargada de incertidumbre y las fuentes de trabajo frente a índices de desempleo que aquí siempre preocupan.

“Hay que trabajar pensando que el empleo de calidad lo va a generar el privado”, insistió sobre otro de los ejes de su gestión, siempre enfocado en facilitar el desarrollo de inversiones y la generación de mano de obra en sus distintas alternativas.

No brindó precisiones sobre posibles cambios en su gabinete que se podrían dar en un intento por refrescar la gestión y afrontar los 14 meses que le quedan como intendente con otro impulso.

También respondió sobre otro de los temas que han generado mayor volumen de acusaciones desde la oposición, la concesión a privados del Estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios del Parque Municipal de Deportes. La empresa que ganó la licitación y administra esos escenarios perdió socios inversores y no se ven mejoras en infraestructura que se habían comprometido. “Habrá obras, tengo mucha tranquilidad”, dijo Montenegro para aclarar luego que se cerró una causa judicial que se había iniciado por el tema e insistió en que lo importante es que en esos espacios “estén las obras, haya espectáculos y se genere laburo”.