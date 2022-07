Guillermo Moreno planteó una drástica medida tras la renuncia de Martín Guzmán en Economía

Tras la abrupta salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno pidió que el Congreso aborde la situación generada frente a la crisis, al igual que en 2001. “ La política tiene que resolver qué es lo mejor para el país, y lo mejor es un Asamblea Legislativa ”, dijo.

Moreno, acérrimo crítico del Frente de Todos, sostuvo que la relación entre el Gobierno y el sector privado “está absolutamente terminada”. Señaló, además, que la Casa Rosada hizo un “mamarracho” en la última semana y habló de “efectos graves” en el comercio y la producción.

“Después de lo que hizo esta semana, este Gobierno perdió la posibilidad de tener una relación lógica con el sector privado”, manifestó en declaraciones a Crónica TV. Y disparó: “ Por eso, lo mejor para el país es que empecemos de vuelta en una Asamblea Legislativa, dentro de la ley y el orden ”.

En ese sentido, sin tapujos, el exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner entre 2006 y 2013 comparó la debilidad del Gobierno con la situación que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001, en medio de una profunda crisis social y económica.

“¿Cómo va a ser golpista?”, reaccionó Moreno frente a los reparos de la iniciativa. “Hemos elegido al presidente [Eduardo] Duhalde en una Asamblea Legislativa y nadie habla de un golpe”, recordó. Duhalde juró como presidente en junio de 2002, promovido por el Congreso, luego de la situación de inestabilidad.

“Es una ley constitucional”, defendió Guillermo Moreno su propuesta. El exfuncionario sostuvo que el Estado debe “reconstruir la relación con el sector privado” y recalcó que el Gobierno no tiene la fortaleza y la confianza necesaria “ni afuera, ni adentro”.

El exfuncionario explicó incluso por qué no sería adecuado que renunciara Alberto Fernández y asumiera la vicepresidenta, una conclusión que extrajo del acto de este sábado en Ensenada. “ Digo que no, porque Cristina no tiene la posibilidad siquiera de hacer un gabinete ”.

Como parte de un agudo diagnóstico de la economía, Moreno sostuvo que los empresarios “ya no creen” y afirmó que “no hay más código” en su trato con el Estado. Expresó que “ya no hay precios de referencia” en la economía” y criticó que haya “diez tipos de cambio”.

En medio del impacto de la renuncia, dejó trascender que el dólar blue puede escalar a $270 o $280. El exsecretario de Comercio planteó incluso reparos a la frase de Cristina. “No es un problema de lapicera, si no entendemos el problema real. Hay que entender la lógica con el sector privado”, apuntó.