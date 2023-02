Gustavo Bordet envía señales contradictorias, mientras define el calendario electoral de Entre Ríos

escuchar

PARANÁ.- Las señales políticas que emitió el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la última semana resultaron contradictoras, o al menos confusas, para la interna del Frente de Todos. Por un lado, el senador nacional Edgardo Kueider, que había sido su jefe de campaña, se retiró del bloque oficialista de la Cámara alta disgustado con el presidente Alberto Fernández. Por el otro, el mandatario provincial mandó a decir que el legislador se había “cortado solo” y que él permanecería dentro de la coalición gubernamental.

La decisión de Kueider de conformar un bloque por fuera del Frente de Todos, y más aún la incorporación a ese espacio legislativo de la cordobesa Alejandra Vigo -mujer del gobernador Juan Schiaretti-, fue inmediatamente interpretada como una toma de distancia de Bordet con el gobierno nacional o, mejor dicho, de la porción de poder que dentro del gobierno representa el Presidente. Pero al mismo tiempo, el gobernador tiene otros aliados cercanos a la Casa Rosada, como el diputado nacional Marcelo Casaretto.

En ese contexto, para Bordet se aproxima una decisión clave, que será fijar la fecha de la elección provincial . El gobernador tiene tiempo para hacerlo, por decreto, hasta el 27 de abril, pero lo que en el fondo se debate es si el comicio será unificado con el calendario nacional o desdoblado, en cuyo caso se realizaría el 24 de septiembre. No es una definición menor: si desdobla, Bordet optará por una estrategia diferenciada de la nacional, con lo que se alinearía más cercano al senador Kueider que al diputado Casaretto .

El posicionamiento de Bordet se encuentra en una instancia no explícita , sino que se expresa por hechos como el ocurrido en la Cámara alta. En Entre Ríos no hay declaraciones que verbalicen su postura, pero fuentes cercanas al mandatario no desconocen que el gobernador se encuentra más a gusto con un peronismo al que definen “de centro”, dialogando con sus pares Schiaretti y el puntano Alberto Rodríguez Saá, que con referentes peronismo oficialista y más aún kirchnerista.

El senador entrerriano Eduardo Kueider, a la derecha, en el nuevo bloque de Unidad Federal Fabián Marelli

En agosto del año pasado, en el marco de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, fue nombrado al frente de la Secretaría de Agricultura un hombre del sector de Bordet, Juan José Bahillo. El también entrerriano Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas, es para el gobernador la garantía de entendimiento con el Palacio de Hacienda y eso le da cierta independencia política al gobernador frente al presidente Fernández .

Zonas cálidas

Kueider marcó la cancha con un reclamo aparentemente desoído por el gobierno nacional: la pretensión de que Entre Ríos fuera incluida dentro de las provincias de zonas cálidas, lo que le hubiese otorgado el merecimiento de un subsidio a la tarifa eléctrica. Bordet venía de dar marcha atrás con un incremento tarifario eléctrico anunciado por la empresa de energía local, luego de que la provincia no tuviera la suerte de Santa Cruz, que a instancias de Máximo Kirchner logró que fuera subsidiada la tarifa del gas.

Fue entonces que Kueider hizo evidente su decepción con Alberto Fernández, que no garantizó la incorporación de Entre Ríos en la zona cálida, y la pretendida recepción de fondos para alivianar el valor de la energía, en una provincia productora de electricidad y donde la gente vio llegar la boleta con incrementos exorbitantes. De acuerdo a las fuentes consultadas, desde el sector de Bordet se interpreta la falta de acompañamiento de la Presidencia al momento de solventar la energía, como un fracaso político .

Dar el debate y generar consensos dentro del @FrenteDeTodos debe ser una premisa de nuestra fuerza política. Ratifico la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023. — Gustavo Bordet (@bordet) February 23, 2023

El senador Kueider había presentado un proyecto para reducir del 21 al 5% el IVA en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes. Con el objetivo sin ser alcanzado, el peronismo entrerriano que representa Bordet se sintió con las manos libres para tomar distancia del gobierno nacional. Pero al mismo tiempo, el gobernador ratificó su permanencia dentro del Frente de Todos. Sin embargo, no parece haber definido con qué sector interno se alineará finalmente .