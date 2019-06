El intendente de Río Grande se defiende de las denuncias en su contra y acusa a la gobernadora Bertone de endeudar la provincia

Mariela Arias SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

Gustavo Melella, radical K e intendente de Río Grande, realizó un acuerdo desde Concertación Forja para que siete partidos lo acompañen, incluidos los de perfil kirchnerista.

Cuenta con una amplia aceptación en su ciudad, a la que nutrió de un plan de obras públicas. Enfrenta dos denuncias judiciales por presuntos "favores sexuales" a cambio de empleo y por la supuesta cartelización de la obra pública. Él asegura que es parte de una campaña de desprestigio del oficialismo provincial para sacarlo de la contienda política y advierte sobre maniobras electorales para perjudicarlo.

-¿Qué podría perjudicarlo mañana?

-El oficialismo presentó a último momento una impugnación al acuerdo de sumatoria de votos y pide que no tenga validez. Es una maniobra política para entorpecer y confundir. Es un intento de fraude para perjudicarnos. Estamos esperando que la Justicia resuelva.

-¿Cuáles son las principales propuestas para la provincia?

-La recuperación y generación de más empleo a partir de la ampliación de la matriz productiva. Lograr el acceso a la tierra y a la vivienda, y un sistema de salud de calidad, que hoy no tenemos. Y continuaremos con la defensa irrestricta de la soberanía sobre las Malvinas.

-¿Cuáles serían sus planteos para el futuro gobierno nacional?

-Sea quien sea el gobierno, es sentarnos y explicarle que Tierra del Fuego es un lugar estratégico para el desarrollo del Atlántico Sur. Todo lo que implican los recursos naturales y la Antártida como zona productiva y de paz. Y pedirle que nos acompañe en estas medidas para crecer.

-¿Por qué apoya la fórmula Fernandez-Fernández?

-Es la mejor porque tiene una mirada de desarrollo, igualdad de oportunidades, de vuelta al consumo, a la producción nacional, de defensa de la industria, que es lo que queremos para nuestra provincia.

-¿Qué lo diferencia de la gobernadora Rosana Bertone?

-Mucho nos diferencia. Nosotros siempre estuvimos en el mismo espacio ideológico y ella no. Bertone representó el mayor ajuste de la provincia, descontando y congelando salarios por tres años. Se endeudó por US$200 millones innecesariamente. Ha destruido las instituciones. Nosotros nos hemos mantenido siempre en el mismo espacio político con principios ideológicos.

-La gobernadora cuestiona su alianza con el Movimiento Popular Fueguino (Mopof) y la familia Loffler...

-Es parte de la campaña. Cuestionan nuestro acuerdo con el Mopof y ella recordó la muerte de Garramuño hace una semana, que fue senador del Movimiento y lo usa como bandera. Tiene que esconder a muchos sectores que la acompañan. Nosotros tenemos un acuerdo electoral con el Mopof.

-¿Lo afecta que el kirchnerismo nacional la haya elegido a ella?

-Nuestra alianza es con el pueblo de Tierra del Fuego. No necesitamos que personalidades de Buenos Aires nos respalden. La expresidenta no avaló a Bertone, solo fue Alberto Fernández, y creo que tiene que ver con este gran acuerdo de apoyar a gobernadores peronistas.

-¿Cree que las denuncias judiciales contra usted le jugarán en contra?

-Forma parte de una estrategia para dejarnos afuera. Hubieran ido primero a la Justicia y no hacer un raid mediático. Queda claro que hubo mucho poder y dinero. Un denunciante declaró que había mentido. Quedó comprobado que recibió una casa para su hija de parte del secretario de Seguridad de la provincia y lo reconoció. Hay detrás un operativo político. Yo siempre estuve a disposición de la Justicia. Si me tienen que juzgar, que me juzguen, pero si me tienen que ganar una elección, que lo hagan en las urnas.