Otra salida en el Gobierno: renunció el segundo del ministerio de Salud y lo reemplaza un hombre de Mario Lugones

La estructura del Gobierno sufrió hoy nuevos cambios. Guido Giana, hasta ahora segundo del ministerio de Salud, dejará el cargo y será reemplazado por Rodrigo Sbarra, según confirmaron fuentes del área a LA NACION.

Giana había llegado al cargo en noviembre del año pasado, en reemplazo de Cecilia Loccisano, quien estuvo como segunda de la cartera sanitaria desde el comienzo de la administración mileísta.

De 39 años, Giana es un ingeniero egresado del ITBA y formado bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, desde el sector privado, en el Grupo Güemes. Además de tener un vínculo muy estrecho a nivel laboral, Giana y Lugones tienen un vínculo personal que data de varios años por amistad entre las familias de ambos. Giana, además, tiene pasado en Pro y paso por el PAMI en tiempos macristas.

Según pudo saber LA NACION, Giana volverá ahora al sector privado, en tanto su equipo seguirá bajo la órbita de Sbarra.

Con esta salida, las dimisiones de funcionarios de la administración mileísta desde el comienzo de la gestión asciende a más de 200, tomando diferentes líneas.

Tras la salida de Giana, Sbarra será oficializado en las próximas horas, a través del Boletín Oficial (BORA) como como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación. Hasta el momento, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa de esa Secretaría.

El ministro de Salud, Mario Lugones Rodrigo Néspolo

Según dejaron trascender desde Salud, Gianna presentó su renuncia “por motivos personales”. Desde la cartera también remarcaron que la designación de Sbarra “garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión”.

En ese sentido resaltaron que “seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud”.

Hasta su llegada a Salud, Giana se desempeñaba como como director de Administración y Finanzas en el Sanatorio Güemes, con Lugones. También integraba el equipo de Exégesis Salud como consultor asociado. Durante la gestión de Mauricio Macri, fue gerente económico y financiero del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), donde implementó procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos.

Durante los años 2020 y 2021, Giana fue parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como jefe de Gabinete y subsecretario de Desarrollo Económico. Anteriormente, en 2015, lideró el equipo de Innovación Urbana y desde 2017 hasta la actualidad, fue concejal y candidato a intendente en el municipio de Presidente Perón.