Milei insistió con que vetará la modificación de jubilaciones y anticipó que echará a 50.000 empleados públicos

Escuchar

El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su feroz plan de ajuste de las cuentas públicas. Lo hizo frente a empresarios en el Latam Economic Forum 2024, en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires, donde insistió con que le importa “tres carajos” vetar la modificación de las jubilaciones si sale aprobada en el Senado porque esto atenta contra su idea de déficit fiscal. También anticipó que echará a 50.000 empleados públicos más.

“A diferencia de otros, que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete puntos, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, marcó el Presidente en un mensaje directo al kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, bloques que confluyeron para que avance la recomposición de los haberes para los jubilados, ahora fijados a través de un decreto que firmó el mandatario.

Convencido de que en el Congreso hicieron “alarde de ser casta”, Milei reclamó que tienen “estacionada” la Ley Bases y que son “muy rápidos” para subirse el sueldo. “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda”, marcó, luego de que en Diputados rechazaran dar de baja esas asignaciones.

Se quejó también Milei de que los “pifiadores seriales” cuestionaron la calidad del recorte que lleva adelante su administración, cuando -según desglosó- 90% corresponde a motosierra y solo 10% a licuadora. “Mi frase más conocida es ‘afuera’. Y están haciendo campaña en todo el mundo con el ‘afuera’. Significó llevar los ministerios a la mitad. Eso fue reducir el Estado a la mitad. Vamos a terminar echando a 75.000 personas, llevamos 25.000″, sentenció, en plena disputa con el gremio ATE por la cantidad de trabajadores que quedaron expulsados de las filas públicas por decisión de esta administración.

Respaldo a Pettovello

Siempre en esa línea, el Presidente destacó que ya no hay más transferencias discrecionales a las provincias y que tampoco se firman contratos de obra pública. En eso, entonces, se metió en uno de los temas ríspidos de los últimos días, vinculado a la asistencia social, y volvió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Una de las cosas que sabíamos era que el programa de ajuste iba a generar tensión social y una caída de la actividad. Mientras que hacíamos el ajuste que habíamos anunciado, decidimos una fuerte política de contención social”, sostuvo Milei, que enumeró el refuerzo de los programas que no están intermediados y la ayuda escolar que decidió su Gobierno. “Estamos viendo una enorme tarea de la ministra Pettovello, quien ha sido tan torpedeada en los últimos días. Acabamos de hacer tremendo ajuste y solamente tenemos reclamos del plano social de los gerentes de la pobreza. Nos hemos cansado de escuchar que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que salir del asistencialismo. Lo estamos haciendo. ¿O pensaban que era gratis? Obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. La están operando a ella y al Gobierno de todos lados”, indicó, en otro espaldarazo a la funcionaria, que es además amiga suya y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que arribó en medio de su alocución.

Además de destacar a Pettovello, Milei nombró -para engordar los primeros avances de su gestión en la materia- a la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, y -llamativamente- también a Guillermo Ferraro, que oficiaba como ministro de Infraestructura y salió del Gabinete luego de tensiones con Nicolás Posse, ahora desplazado.

“Eso explica por qué hay tanto torpedeo. No solo están los gerentes de la pobreza, hay empresarios y otras personas que se las imaginan más espirituales... Se les terminó el curro. ¿No queríamos terminar con la corrupción? Nunca se hizo tanto en seis meses. No solo estamos poniendo en orden la economía y la seguridad, sino que también estamos contra la corrupción. Por eso la política está que arde”, analizó.

La economía

Luego de una nueva defensa del tipo de cambio, y en medio de los movimientos que hicieron los dólares paralelos, Milei destacó que para el primer medio año de su gobierno habrá resultados primario y financiero positivos. Asimismo, advirtió que “está ahí” de terminar con el problema de los pasivos remunerados, aunque recordó que hay una parte de los que quedan en el sector público que los tiene el Banco Provincia, “en manos de un enemigo político que se encarga de llenar de pauta a medios para ensuciar y tapar sus macanas”. Sin nombrarlo, se refirió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Mientras, el Presidente adelantó que el cepo se irá cuando solucione el tema de los puts, es decir, del seguro de liquidez del Banco Central.

Con una apelación a la épica, Milei dijo que su objetivo es convertir a la Argentina en el país “más próspero del planeta” y en ese sentido indicó: “Convergencia es el proceso de un país en desarrollo a desarrollado. Tenemos que buscar un crecimiento sostenido”. Tras eso, volvió a negar que existan “fallas de mercado” y arremetió contra el Estado.

“Cuando tuvimos la reunión con [Elon] Musk... Le va bien porque piensa todos los días cómo arreglar los problemas de la gente y se llena de guita. Un héroe, un benefactor social”, elogió al dueño de Tesla, a quien ya vio en dos oportunidades.

Seguro de que los países en vías de desarrollo deben copiar las oportunidades de otras naciones, el Presidente elogió la Inteligencia Artificial (IA), al alegar que genera una “exacerbación de los rendimientos crecientes” y “crecimiento económico”, por lo que pidió no llenarla de regulaciones. “La zona que menos crece es Europa porque está repleta de regulaciones. En Estados Unidos están temerosos con la IA. Queremos que la Argentina sea el cuarto polo porque tenemos extensión de tierra y clima frío. Y tenemos el Capital Humano. Si generamos las instituciones correctas, o todo lo que queda pendiente, en 40 años estarán dadas las condiciones para ser la primera potencia mundial”, cerró.

LA NACION

Temas Javier Milei