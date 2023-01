Habló el juez que se cruzó con Rodolfo Tailhade y lo calificó como un “personaje siniestro”

escuchar

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien protagonizó un violento ida y vuelta en las redes sociales con el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, dijo hoy que el legislador “deberá responder” a “las injurias” que le dedicó, entre las cuales lo tildó de “nazi”.

La discusión entre ambos personajes públicos comenzó cuando el magistrado hizo un posteo en su cuenta de Twitter sobre el asalto a los tres poderes del Estado en Brasil el pasado fin de semana. Tailhade entonces lo tildó de nazi y lo acusó de festejar un intento de golpe.

Levantamiento popular en Brasil contra el comunista y ladrón de Lula pic.twitter.com/anPBJFkq3L — Juez Alfredo López (@JuezLopezMDP) January 8, 2023

“No festejé para nada, es una mentira absoluta. Basta con ver el tuit que publiqué, que es simplemente la información de lo que ocurría en Brasil. Es cierto que tildaba a Lula Da Silva como comunista y ladrón, como lo titulaba la gente que se había levantado ese día contra el gobierno pidiendo a la Corte de Justicia que se dé el código fuente, que es el que la Corte impidió que se diera y que es el sistema por el cual se estableció el recuento de votos”, explicó el juez en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otra parte, dijo que cree que Lula es comunista porque “él mismo se autocalifica de comunista y el Partido Comunista integra el Partido de los Trabajadores (PT)”, que él lidera. “Basta ver una manifestación del PT donde todas las banderas son comunistas y no hay banderas brasileñas; y basta ver las alianzas con todos los sectores de izquierda en Latinoamérica. Si bien no ha habido expropiaciones, sí hubo tomas de tierra que han sido consentidas en el gobierno de Lula”, argumentó.

López asimismo remarcó que lo ocurrido en Brasil “no fue un intento golpe de Estado” porque eso implicaría el levantamiento de las Fuerzas Armadas y el derrocamiento de un gobierno. “Hace 50 días que están los acampes en Brasilia y se reclama el código fuente para conocer efectivamente el resultado de la elección sobre la cual hay muchas dudas”, justificó.

Al ser consultado por el calificativo “nazi” que le había dedicado Tailhade desde Twitter, al publicar un video donde se ve al magistrado saludar con afecto y agradecerle la tarea cumplida a Alejandro Biondini, referente del partido de ultraderecha Frente Patriota Federal, López respondió: “No soy nazi y con motivo de eso va a tener que dar explicaciones ese personaje siniestro porque banaliza el Holocausto”.

“Es una expresión [la palabra nazi] fuera de lugar como otras sobre mi persona y deberá responder. Me imagino que la DAIA lo debe estar citando para dar explicaciones y le digan que no puede usar ese término, porque si todos son nazis, nadie lo es”, agregó.

Ante la pregunta de si podría estar recibiendo de parte de Tailhade una demanda por haberle dicho que era “merquero”, contestó: “Sí, por supuesto. Tiene su derecho, pero tiene que demostrar que es mentira lo que he dicho. El tema de las injurias es bastante complejo desde el punto de vista jurídico. A él le va a costar mucho más demostrar que no es cocainómano [que a él demostrar que no es nazi]”, dijo.

Tras ello López aclaró que no le molestó que el diputado diera a conocer cuánto cobra como juez porque es información pública, no obstante señaló: “Habría que ver qué ingreso tendrá esta persona, porque tiene muchos, por representación, viajes, asesores, etc. Los jueces no pagamos el Impuesto a las Ganacias, pero no tenemos gastos de representación, pasajes ni otro ingreso”.

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López

Asimismo, indicó que Tailhade integra como diputado la Comisión Bicameral de Inteligencia porque siempre estuvo vinculado a los servicios y que si bien su investidura como juez no le permite ser parte de actividades políticas, “sí se pueden dar opiniones”.

Por último, le preguntaron si la discusión que protagoniza con el diputado podría ser dirimida “a las piñas” y contestó: “Por supuesto, pero no creo que tenga lo que tiene que tener para hacerlo, está acostumbrado a operar en las sombras como siempre y no da la cara”.

LA NACION

Temas Rodolfo Tailhade