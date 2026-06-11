La oposición salió al cruce de Adorni tras su nueva explicación sobre su incremento patrimonial

Con indignación, ironía y exabruptos, la oposición reaccionó entre el miércoles por la noche y este jueves por la mañana a la entrevista que brindó en LN+ el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para hablar sobre su incremento patrimonial, su solicitud para entrar al régimen de inocencia fiscal y la presentación de su declaración jurada.

Uno de los que en más duros términos salió a cruzar al funcionario de Javier Milei fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que aseguró que Adorni “sigue tomando por estúpidos a los argentinos” y apuntó contra la nueva versión que brindó sobre sus ahorros.

“Este ladronzuelo de guante blanco con delirios de grandeza...porque ¿podemos creerle? ¿Nos vuelve a decir que cometió un error? Nos dice que, cuando murió su padre, encontró un dinero en la casa que él después dijo que tuvo que refaccionar y que vendió junto a su hermano y su familia, pero el padre murió en 2002”, indicó Ferraro este jueves en diálogo con Radio La Red.

Así, aseguró que presentó n una estrategia “para intentar zafar de la investigación judicial” en su contra por evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. “Si tenía esta plata en negro, ¿por qué recurrió a dos jubiladas que le dieran una hipoteca sin ningún tipo de interés?“, sostuvo el diputado.

“¿Vamos a permitir tener un jefe de Gabinete que se reconoce evasor, que se adhiere a un régimen simplificado de ganancias que es vergonzoso y que los funcionarios públicos del Ejecutivo y del Legislativo deberíamos estar totalmente excluidos por ser personas políticamente expuestas?”, preguntó.

Por otro lado, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, quien presentó un proyecto para impedir que funcionarios accedan al régimen de inocencia fiscal, marcó en la noche del miércoles: “Nos toman por boludos. Meses tardó Adorni en acordarse de que se le había ‘perdido’ una billetera con 500.000 verdes. Y por suerte la ‘encontró’ convenientemente. Además confiesa ahorrar ‘en negro’. En cualquier país serio ya hubiera renunciado hace mucho tiempo”.

El mensaje de Esteban Paulón sobre Adorni

En paralelo, en la mañana de este jueves el senador radical Martín Lousteau deslizó la hipótesis de que Adorni “buscó a alguien con una billetera virtual y un historial de haber ganado” ese dinero para luego pedirle el código de acceso, luego de que el jefe de Gabinete dijera que invirtió US$200.000 en criptomonedas entre 2014 y 2018 y que por esos movimientos obtuvo una ganancia de US$300.000.

“Si lo de las cripto de Adorni fuera cierto, podría decir que no cree en el Estado, tradeó (sic) en cripto y no lo declaró. Es un delito con pena de cárcel pero podría haber dicho eso desde el principio. En cambio, se metió en el régimen de inocencia fiscal. Si Adorni entra, queda liberado del delito fiscal de evasión y del delito de enriquecimiento ilícito”, insistió en una entrevista con Futurock.

Luego agregó: “Adorni supuestamente ahora gana menos en el Estado, pero consume mucho más que cuando dice que le iba bien en el sector privado”.

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