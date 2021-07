Habló Pablo Avelluto, tras la muerte de su hijo: “Jamás nos peleamos por política”

Un mes después de la sorpresiva muerte de su hijo Nicolás a los 28 años, el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto se refirió este jueves a la relación que tenía con él y agradeció los mensajes de apoyo que le hicieron llegar desde todos los sectores políticos luego de que se conociera la triste noticia.

En diálogo con La trama del poder, emitido por LN+, el exfuncionario de Mauricio Macri habló sobre las opiniones encontradas que surgieron en redes sociales tras advertir que Nicolás se identificaba en la izquierda, con posturas críticas hacia los dos partidos de mayor representación: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“Las personas que somos realmente liberales, que creemos en la libertad, no queremos que nuestros hijos piensen como nosotros. No queremos clones, queremos que nos desafíen con sus ideas, que piensen de manera libre e independiente, como hicimos nosotros con nuestros propios padres”, dijo, emocionado, el exsecretario.

Y continuó: “En definitiva, ser uno mismo. A veces los padres no somos tan importante como creemos. Y Nico fue él mismo, creyó en lo que creía. ¿Y sabés qué? Jamás nos peleamos por política. Nunca tuvimos una sola discusión, nunca alguien se levantó de la mesa enojado o permaneció una temporada sin hablarle al otro. Al contrario, nos reíamos. Él de los suyos, yo de los míos. A él le interesaba lo que pensaba su papá y a mí me interesaba lo que pensaba mi hijo”.

En esa línea, recordó una anécdota en relación a las diferentes posturas políticas con su hijo. “Tengo un amigo muy querido que tiene hijos que no piensan como él y se acordaba que, cuando habíamos conversado sobre ese hecho, lo felices que estábamos como padres”, expresó.

Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) June 14, 2021

“En este momento en el cual los argentinos parece que viviéramos en una especie de estado de guerra civil virtual, donde una parte del país no se habla con la otra y otra parte del país no lee a la otra, haber recibido condolencias, mensajes de cariño de gente que sé que no piensa como yo y de gente con la que he confrontado ideas, me dio la sensación de lo chiquito que es el mundo político y de lo grande que es la otra esfera, la que tiene que ver con lo humano, y la importancia relativa que tiene una y otra, y el tiempo inútil que le dedicamos a una y quizás deberíamos dedicarle más a la otra”, comentó, tras ser consultado por su mensaje en redes, donde agradeció “a los que piensan parecido y a los que piensan diferente”.

Además, recordó -sin nombrar- que una periodista de Página/12 le escribió “uno de los mensajes más conmovedores”. Y reveló: “Mientras yo fui funcionario, ella había sido muy crítica con mi gestión, pero me contó que una vez se encontró con Nicolás en las marchas a las que asistían y le interesaba muchísimo poder preguntarle cosas sobre mí, justamente porque yo trabajaba con Macri y él era de izquierda. Y Nicolás le contestó que la relación era fantástica, que estaba orgulloso de su padre, y le recordó que en la biblioteca de mi casa su mamá y yo le acercamos los libros que le hicieron ir construyendo y entrando en el mundo de las ideas políticas”.

“Como padre, fue un reconocimiento de alguien que no piensa como uno y que fue crítico de uno, porque descubrimos que, si bajamos un poquito los prejuicios, nos damos cuenta de que hay mucho más amor de lo que a veces nos imaginamos que existe”, concluyó.

Nicolás Avelluto fue encontrado sin vida por su madre, el sábado 12 de junio pasado, cuando no respondía sus llamadas. Ante el paso del tiempo, y la falta de respuesta, fueron al domicilio a verlo y allí se enfrentaron con el desenlace. La autopsia realizada al cuerpo determinó la existencia de una cardiopatía que pudo haber sido la causa del deceso, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente judicial.

