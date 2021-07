Un exiliado cubano cruzó a un becario del Conicet que quiso explicarle cómo se vive en su país

Luego de tres días de protestas en Cuba, en donde el presidente Miguel Díaz-Canel denuncia “terrorismo mediático” y niega un estadillo social, en Intratables (América) se dio lugar a una discusión entre dos posturas muy distintas ante la problemática en aquel país. Por un lado, Mariano del Pópolo (dirigente del Partido Comunista) y por el otro Luis Alberto Mariño (joven cubano viviendo en Argentina)

“¿Es una dictadura la de Cuba? Justificá”, consultó el nuevo conductor del ciclo Alejandro Fantino a Pópolo. “No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Tiene una constitución que se aprobó en el 2019 con una participación de más del 80% de la población”, contestó el becario del Conicet. “Bienvenido, Luis. Vos sos cubano. ¿Por qué viniste a la Argentina?”, preguntó Fantino. “Por un lado por una cuestión familiar y por otro a causa de la dictadura cubana que cierra los espacios. Nunca hubo elecciones, Fidel [Castro] las prometió en 1959 y las fuerzas de Castro que derrocaron a Batista lo hicieron para reinstaurar la constitución del 40 y que haya elecciones. Fidel no hizo nada de eso”, determinó Mariño.

Ante esto, y antes de profundizar en el conflicto, el conductor quiso saber cómo fue la infancia de este joven en Cuba durante la década del 80. “En mi infancia solo hubo arroz y frijoles. Tuvimos que mudarnos al campo para tener alguna vianda. Cuando yo pasé los siete años ya no tenía derecho a tomar leche. Había que comprarla en el mercado negro”, confesó Luis.

“Sin impugnar la opinión de alguien que vivió en Cuba, hay algo que es innegable, no lo digo yo lo dice la UNESCO, en Cuba no hay desnutrición infantil. En Cuba no hay gente viviendo en la calle”, lanzó Pópolo a lo que Mariño lo interrumpió: “¿En Cuba no hay gente viviendo en la calle? Debajo de mi casa vivieron dos personas que se murieron de frío. ¿De qué Cuba estás hablando? ¿Haz visto a los niños cubanos? Las Naciones Unidas no entran a Cuba”, aseguró Luis muy ofuscado por lo que estaba escuchando.

“Vos sos investigador del Conicet, pero este vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba?”, le preguntó Fantino. “No, claro que no viví en Cuba. No niego que en Cuba haya pobreza que no es lo mismo que la desnutrición infantil”, contestó Pópolo. “La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlada por la seguridad del Estado y responde al Partido Comunista cubano”, afirmó Mariño.

“Decile a la gente que nos ve por qué vos afirmás que es una dictadura la de Cuba”, le preguntó Fantino. “Hay 500 diputados votando al unísono 62 años. ¿Eso es posible? ¿Qué estén de acuerdo en todo, todo el tiempo? Sin discusión. Vos que ves las estadísticas, búscalas. Otro ejemplo: no hay programas de debates, esto que estamos haciendo acá no se puede hacer. Está totalmente prohibido. El Partido Comunista es la única voz”, relató Mariño.

“Vos dijiste que en Cuba nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. En 2018 hubo, son legítimas”, se defendió el becario. “¿Las elecciones de la Unión Soviética eran legítimas?”, lo cruzo Mariño. “¿Qué tiene que ver? La Unión Soviética no existe más. Acá estamos hablando de Cuba”, le contestó Pópolo.

La discusión tuvo su repercusión en las redes sociales en donde Sandra Pitta, biotecnóloga del Conicet, escribió: “Becario doctoral Conicet argentino le explica la realidad cubana a un cubano”.

El debate tuvo repercusión en redes. Fuente: Twitter

LA NACION