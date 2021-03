Habló por primera vez la exempleada de Donda a la que le ofreció un cargo en el Inadi

La exempleada doméstica de Victoria Donda Arminda Banda Oxa habló con el equipo de La Cornisa, por LN+, y brindó detalles sobre su denuncia a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en la que la acusó de ofrecerle, como resarcimiento, un plan social y un cargo en el Estado. “Me sentí decepcionada porque me hizo eso en el peor momento”, contó Arminda.

“Victoria me llamó ofreciéndome un cargo en el Inadi y me dijo que sino me daba un plan social”, contó la denunciante. “Yo no le pedí ningún trabajo en el Inadi. A mi me gusta trabajar, no me gusta ese plan social”, sumó la exempleada doméstica de Donda.

Caso Donda: habló la exempleada doméstica a la que le ofreció un cargo en el Inadi y un plan social

“Trabajé 13 años para la familia de Victoria Donda: era la multiempleada. Hacía de todo. Hacía de cocinera, lavandera, jardinera, perrera, cadete, niñera... de todo”, comenzó su declaración Arminda Banda Oxa. “Estuve en negro diez años; no me daba los aumentos ni los aguinaldos ni las vacaciones”, agregó.

Sobre su trabajo como empleada doméstica, Arminda detalló que Donda la hacía trabajar en la casa del padre, de la hermana, y de Daniel Menéndez y Pablo Marchetti, exparejas de la actual titular del Inadi. En relación a las horas de trabajo diarias que realizaba para la familia de Victoria Donda, dijo que su empleadora -Donda- “veía la hora de entrada pero nunca la de salida”.

