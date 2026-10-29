Habló uno de los hermanos Passaglia tras lanzar su candidatura y descartó alianzas con dirigentes que “fracasaron”

Tras anunciar su candidatura presidencial junto a su hermano, el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, cuestionó al gobierno de Javier Milei y afirmó que, de cara a las elecciones de 2027, su espacio no se rodeará de funcionarios que tengan miedo de expresar sus opiniones. “No nos vamos a rodear de seca nucas como este gobierno, que está rodeado de funcionarios que tienen miedo de decir la verdad, opinar o criticar”, sostuvo este jueves, y descartó alianzas con dirigentes que “fracasaron”.

Con críticas a la gestión económica libertaria y al kirchnerismo, los hermanos Passaglia anunciaron el miércoles en redes sociales que encabezarán un proyecto presidencial en 2027 con el partido Hechos, fundado el año pasado para competir en las elecciones provinciales. Uno de los dos será el candidato que encabezará la fórmula.

“Hoy la mayoría de los argentinos buscan un cambio, estamos todo el día en la calle, venimos recorriendo y se repite lo mismo. Los argentinos no aguantan más, laburan todo el día, la gente tiene más de un trabajo y no alcanza. Están desesperados, no saben dónde más ajustar. Pero también saben que la salida no es con el kirchnerismo porque van a romper todo y se va a perder el esfuerzo que venimos haciendo”, indicó Santiago Passaglia esta mañana en diálogo con Radio La Red.

Manuel Passaglia hoy es diputado bonaerense Diputados PBA

Y continuó: “Sin especular nos vamos a parar enfrente del kirchnerismo y del mileísmo para que el sacrificio que venimos haciendo sirva para algo”.

Luego, marcó que uno de ellos competirá para la presidencia y el otro, con el partido Hechos, competirá para la gobernación de la provincia. Actualmente su hermano Manuel, que también fue intendente de la ciudad, es diputado bonaerense. “Mientras más nos conocen, más nos votan; vamos a aprovechar que aún hay tiempo hasta las elecciones. Nos vamos a sentar con nuestros equipos y así tomar una decisión”, sostuvo.

Hermanos Passaglia. Son Santiago Passaglia (DER), intendente de San Nicolás y Manuel Passaglia (IZQ) diputado bonaerense. Hechos Soledad Aznarez

Consultado sobre eventuales alianzas con partidos de centro o de terceras vías, el jefe municipal descartó acuerdos con dirigentes que, según dijo, llevan años tomando decisiones sin resolver los problemas del país. “No vamos a armar esto con los políticos que vienen tomando decisiones hace 20 años y que fracasaron. Tampoco nos vamos a rodear de seca nucas como este gobierno, que está rodeado de funcionarios que tienen miedo de decir la verdad, opinar o criticar”, sentenció el jefe municipal.

Y completó: “En marzo o abril vamos a empezar a presentar el equipo. No vamos a estar en el medio porque la avenida del centro es el fracaso. Vamos a estar enfrente porque la salida es para adelante”.

El anuncio

El mensaje que los Passaglia publicaron ayer apunta directamente a los afectados por el ajuste libertario, con un guiño a una recordada frase pronunciada por Manuel Adorni cuando era jefe de Gabinete: “No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”.

Lanzamiento presidencial de los hermanos Passaglia

El salto a la escena nacional estará respaldado por una estructura territorial enfocada en la provincia de Buenos Aires. Hechos aspira a presentar candidatos propios a la gobernación bonaerense, así como postulantes para las intendencias en los 135 municipios de la provincia. En 2025 habían competido solamente en la Segunda Sección Electoral (donde está San Nicolás): salieron terceros.

Además, definieron que ninguno de los dos hermanos competirá para la intendencia de San Nicolás. La familia Passaglia gobierna el municipio desde 2011, primero con Ismael José, luego con su hijo Manuel y ahora con Santiago (desde 2023). Si bien tienen origen en el peronismo, en la última década fueron aliados de Pro y Juntos por el Cambio.

La decisión de presentarse de forma independiente a la Presidencia se sustenta en el recorrido previo del partido bonaerense. Los Passaglia habían decidido tomar distancia de la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025.

En aquellos comicios bonaerenses de 2025 —desdoblados del calendario nacional—, los hermanos compitieron por primera vez con el sello propio de Hechos. La fuerza concentró su presencia en la Segunda Sección Electoral bonaerense, donde obtuvieron el 24% de los votos y alcanzaron el tercer lugar, resultado que les permitió ingresar representantes en la Cámara de Diputados provincial.