La vicepresidenta electa de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, habló con los medios minutos antes de que se conocieran los resultados del balotaje que enfrentó a su compañero de fórmula, Javier Milei, contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Estoy muy contenta”, manifestó previo a conocer los números oficiales que dieron vencedora a su fuerza y celebró el “afecto” de la gente con “dos políticos que hace dos años no lo eran”.

“Estoy muy contenta de que el pueblo argentino sienta tanto afecto por dos políticos que hace dos años no lo eran. Estamos muy felices con Javier Milei”, indicó Villarruel a radio Mitre en medio de una multitud cuando se dirigía al búnker de la LLA.

Tras ello aseguró ante los militantes que se encontraban en el lugar: “Sabemos que están acá, apreciamos mucho que nos vengan a acompañar”. Respecto de su victoria, que hasta el momento de su diálogo con la prensa no era oficial, Villarruel se negó a hacer declaraciones: “Hasta que no estén los resultados no hay nada firme”, sentenció.

Por último, les agradeció a las Fuerzas Armadas, a los votantes y a los fiscales, entre otros actores de la jornada de hoy. “Esto es defender el sistema democrático, la democracia se defiende así”, sostuvo y afirmó no haber hablado con Patricia Bullrich ni Mauricio Macri. También dijo desconocer la eventual presencia de los líderes de Juntos por el Cambio (JxC) en el búnker de LLA.

Poco después, luego de confirmada como la nueva vicepresidenta de la Argentina, publicó un posteo. “Javier Milei Presidente de la Argentina! Gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la Libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con Javier Milei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar junto a uds los próximos años. Gracias!!!”, escribió.

Javier Milei Presidente de la Argentina! Gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la Libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con @JMilei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar junto a uds los próximos años. Gracias!!!… pic.twitter.com/mPXDFtK6xP — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 20, 2023

Massa: “Milei es el presidente”

Momentos después, Massa brindó un discurso desde el búnker del Complejo C de Chacarita. Todavía sin los números oficiales, el candidato oficialista asumió la derrota. “Javier Milei es el presidente”, aseveró a la vez que dijo que los resultados no fueron los esperados para Unión por la Patria. Lo hizo acompañado por quienes lo flanquearon en la campaña, entre ellos su compañero de fórmula, Agustín Rossi; y su esposa, la titular de Aysa, Malena Galmarini. También estuvo ahí el diputado electo Máximo Kirchner.

Luego de la alocución de Massa, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, encabezó una transmisión oficial en la que manifestó que, a raíz del reconocimiento del candidato oficialista, la Cámara Electoral autorizó la difusión anticipada de los datos, que se esperaban a las 21.

“Ya ustedes pueden desde la web o la aplicación acceder a los resultados. Está cerca del 90% escrutado. Felicitaciones al pueblo argentino por una jornada electoral más que ha sido transparente”, concluyó. Con el 94% de las mesas escrutadas, Milei le ganaba a Massa 55,80% a 44,20%.

