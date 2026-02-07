Hace cien años nacía el cardenal Karlic, una figura de la Iglesia que bregó por el diálogo y el consenso

Con renovadas expresiones de fe y memoria, la Iglesia celebrará este sábado el centenario del nacimiento del cardenal Estanislao Esteban Karlic, teólogo de brillante trayectoria, que falleció el 8 de agosto pasado, a los 99 años. A las 20 se celebrará una misa en la Catedral de Paraná, comunidad a la que sirvió durante 21 años.

El servicio que el fallecido cardenal prestó en las distintas misiones que afrontó en sus 70 años de vida sacerdotal, fue resumido por el papa León XIV al expresar sus condolencias por el fallecimiento, cuando lo definió como “un pastor fiel que amó a la Iglesia”.

Monseñor Karlic

Hijo de padres croatas, Karlic nació en Oliva, en el sur de Córdoba, el 7 de febrero de 1926 y estudió en el Colegio Nacional de Monserrat, de la capital de la provincia. Ingresó al seminario en 1947, luego de cursar el primer año de la carrera de Abogacía y actuar en la Acción Católica Argentina. Por la capacidad mostrada en sus años de seminarista, fue enviado a estudiar a Roma para completar sus estudios de filosofía en la Universidad Gregoriana, junto a Enrique Angelelli y Eladio Pedro Bordagaray. Allí fue ordenado sacerdote, a los 28 años, el 8 de diciembre de 1954. Como profesor, sus clases de teología eran muy seguidas y animaba a los seminaristas y a los sacerdotes jóvenes a tener claridad en los principios de la vida espiritual.

Fue obispo auxiliar de Córdoba, arzobispo de Paraná, redactor del Catecismo de la Iglesia Católica –tarea que le encomendó Juan Pablo II y que compartió con el entonces cardenal Joseph Ratzinger- y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina entre 1996 y 2002, cuando encabezó la formación de la Mesa del Diálogo Argentino, mientras el país se sumergía en la profunda crisis política, social y económica que vivió el país en el nacimiento del siglo XXI.

Karlic se destacó especialmente por su profunda espiritualidad, estilo austero, fidelidad a los valores del Evangelio y capacidad para buscar caminos de consensos.

Se lo reconoce en la Iglesia como una de las mentes más lúcidas y uno de los teólogos más brillantes de la etapa que siguió al Concilio Vaticano II. El papa Juan Pablo II lo convocó a Roma, al seleccionarlo entre los siete redactores del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica elaborado durante su pontificado.

El cardenal Jorge Bergoglio, el presidente Eduardo Duhalde y los arzobispos Eduardo Mirás y Estanislao Karlic en los tiempos de la Mesa del Diálogo Argentino, tras la crisis de 2001

Como presidente de la Conferencia Episcopal fue la cabeza de la Iglesia en la Mesa del Diálogo Argentino, constituida en acuerdo con el presidente Eduardo Duhalde, para reconstituir el tejido social en un país devastado por la crisis. Su disposición al diálogo no implicaba dejar de lado sus convicciones. Karlic sostenía que era inmoral no interesarse en la política, especialmente en momentos de crisis, y confiaba en el trabajo de los laicos y la búsqueda del diálogo.

La misma apertura y vocación al consenso desplegó en la presidencia de la Conferencia Episcopal, sin renunciar a los principios de autonomía y colaboración entre la Iglesia y el Estado. Coincidió en esa visión y en el estilo pastoral con los arzobispos de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y de Rosario, Eduardo Mirás, quienes lo secundaron en la tarea, al promover la equidistancia de la Iglesia con el poder político.

El 20 de mayo de 2025, Karlic recibió un llamado telefónico del papa León XIV, que había sido elegido dos semanas antes. Desde Roma, el Papa le transmitió su gratitud y cercanía, ante los problemas de salud que afrontaba. Le aseguró sus oraciones durante su convalecencia tras una cirugía y valoró los servicios que el cardenal argentino le brindó a la Iglesia.

Fue un animador permanente de la pastoral universitaria y de la presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura. Participó en varios sínodos de obispos y en las asambleas generales del episcopado latinoamericano realizadas en Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2008). Al concluir los dos períodos al frente de la Conferencia Episcopal, se retiró del arzobispado de Paraná en abril de 2003, cuando ya superaba los 75 años.

En 2007, el papa Benedicto XVI lo nombró cardenal. Vivió sus últimos años en el monasterio benedictino Nuestra Señora del Paraná y fue un hombre de referencia y obligada consulta entre los obispos.