Hebe de Bonafini: “El presidente volvió a prometer, pero no sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple”

La referente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió hoy al resultado de las PASO del domingo y responsabilizó al presidente Alberto Fernández por la mala performance del oficialismo en las urnas.

“El presidente escucha a los que no tiene que escuchar. Escucha a los poderosos, a los carniceros, se junta con los gordos de la CGT. Y esta es la consecuencia”, expresó hoy Bonafini en Somos Radio consultada por las elecciones de ayer.

Además, señaló: “El presidente volvió a prometer, pero no sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple. Que escuche a quien tiene que escuchar, nosotros se lo dijimos desde el primer día”, dijo Bonafini.

En ese sentido, la referente de Madres, dijo Bonafini dijo que si el Presidente “no cambia a un montón de gente” que lo rodea, su gobierno “no va a poder funcionar”.

“Si el presidente no cambia a un montón de gente que lo rodea y le hacen el diario como a Yirigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar porque el enemigo está preparado para sacarle todo”, aseguró. Luego, enumeró: “[el enemigo] Le sacó Vicentín, el río, lo otro, todo le saca. La carne, aumentó un 70% y después rebajó un 1%. Es un chiste, una cachetada, no podés comprar medio kilo de carne”.

No obstante, argumentó que la derrota del oficialismo frente a la oposición que reflejan las PASO, puede ser una ventaja. “Si hubiéramos ganado, estaríamos perdiendo todos porque cuando se gana hay una especie de exitismo que no hace que se preocupen por lo que se tienen que preocupar”, aseguró.

“Esto es como el virus. Te dan una vacuna para que vos crees tu propia defensa. A nosotros nos vacunaron con una aguja así de grande. A ver si reaccionan. Ahora van a tener que salir todos a la calle, porque los demás se van a quedar sin trabajo, todos”, dijo.

Por otra parte, volvió a decir: “El presidente nunca escuchó a las Madres. En casi dos años no hemos parado de decirle y de hablarle”.

Sobre la oposición

Bonafini se mostró sorprendida por el voto de la gente y dijo: “No creo que la gente que los votó sepa que son ladrones, asesinos, enemigos de los pobres. Son una manga de atorrantes que vivieron de nosotros, que nos empeñaron para toda la vida y quién sabe cuándo vamos a salir. Algunos sí saben y son los que votan y piensan como ellos, los que destruyeron una generación como la de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Además, Bonafini exhortó a “tomar las calles”: “El tema es que no nos podemos movilizar. Eso tiene a la gente muy aplastada. Hay que hacer pequeños actos. Nos dieron un buen zapatazo en el traste. Todos los que piensan como nosotros tiene que salir a la calle, que hagan revistas, papeles, que se las ingenien”.

LA NACION