Juan Grabois, tras la derrota del Gobierno en las PASO: “Hay un gabinete que no funciona”

Con el Frente de Todos de capa caída luego de la sorpresiva derrota en las elecciones primarias a nivel nacional, el dirigente social Juan Grabois apuntó contra el oficialismo, pese a haberlo apoyado en las urnas. “El Gobierno canchereó mucho en la pandemia”, reconoció.

A raíz de la performance negativa de las listas apoyadas por el presidente Alberto Fernández, Grabois fue crítico con la gestión y sostuvo, en diálogo con Radio Delta, que “el Gobierno tiene que tomar consciencia de que las cosas están mal” y que “no hay una sintonía del Ejecutivo ante esta catástrofe social”.

Si bien destacó que hubo “aciertos” en el desempeño del Gobierno, precisó: “Fui a votar con bronca y decepción, aunque voté al Frente de Todos”. En referencia a los escándalos desencadenados por la vacunación a amigos del poder y el festejo en Olivos afirmó que estos “fueron empañados por privilegios de la casta” y que es necesario “criticarlos”.

Sin vueltas, disparó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de haber estado “obsesionada con la cuestión sanitaria”. Además, esas críticas fueron expansivas hacia el resto del FdT y, sobre todo, hacia el Presidente, al asegurar que “hay un albertismo rosado por la Casa Rosada”.

Redobló la apuesta y recordó la polémica por la vacunación VIP en febrero pasado, que le costó a Ginés González García su lugar como ministro de Salud, y planteó que “nadie debería haber partidizado la vacuna”.

En medio del silencio oficialista por los enfrentamientos dentro del partido, que tienen a las principales carteras de Seguridad como protagonistas, Grabois señaló: “Hablé con Máximo esto. ¿Por qué hacemos de cuenta que con Massa, Frederic y Berni, por ejemplo, pensamos igual? Si Manes y Santilli no piensan igual”.

Sobre el equipo de Fernández, el dirigente social se hizo eco de la carta de la vicepresidenta de 2020, en la que había acusado que hay “funcionarios que no funcionan”. “Hay un problema en el Gabinete”, lanzó, convencido, y precisó: “Hay un gabinete que no funciona. No es un problema de nombres, sino de forma”.

Frente al discurso del Presidente del pasado domingo en Chacarita, donde horas antes los referentes del oficialismo habían festejado de forma anticipada, Grabois fue tajante. “Cuando la explicación de una elección es que la comunicación o el cartelito, está fallando algo. La respuesta es almuerzo, merienda y cena”, dijo.

De todos modos, destacó que este “cachetazo”, que “fue muy duro”, puede llegar a convertirse en algo positivo. “Es un baldazo de agua fría, pero que puede ser bueno”, reconoció, si bien resaltó que “esto no enamora”.

“El Gobierno tiene que sentir el grito del pueblo que dice: ‘Loco, dejemos de boludear’”, enfatizó Grabois. En tanto, responsabilizó a Fernández y lo interpeló: “Espero que el Presidente asuma, pero con más firmeza, pero que se equivocaron”.

Luego de reconocer su sorpresa y la del resto del FdT por los resultados de este domingo, optó por capitalizar la derrota e indicó: “Ojalá que este despertador, este cachetazo, sirva para cambiar el rumbo socioeconómico del Gobierno que no está funcionando”.

Ante la revelación de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires que recogió el 13,66% de los votos, reflexionó: “Hay señales que son muy dañinas para la sociedad, de que son para la casta, y que lo capitaliza Javier Milei”. Y agregó: “Milei es un tipo que putea y que en villa 31 tiene 15 %”.

