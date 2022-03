Hebe de Bonafini: “Wado de Pedro es amén, todo lo que dice el Presidente, dice que está bien”

Usuales son las críticas de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contra el presidente Alberto Fernández -a quien volvió a tildar como un mandatario “de derecha”-, pero hoy la referente de Derechos Humanos apuntó contra una figura clave del kirchnerismo y halagado entre sus copartidarios: el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien le reprochó su cercanía con Fernández. “Wado de Pedro es amén. Todo lo que dice el Presidente, dice que está bien”, planteó de Bonafini.

“Creo que él piensa como el Presidente. El día que él diga otra cosa, pienso que piensa diferente. Pero mientras esté diciendo que está todo bien, que el Fondo Monetario Internacional (FMI)… Chau, es lo mismo”, sentenció en Radio 10 la titular de Madres, que en esa misma línea siguió: “El día que lo sienta decir ‘no estoy de acuerdo con esto’, fenómeno, le voy a creer. Mientras tanto, creo lo que dice”.

Wado De Pedro es una figura clave de Cristina Kirchner, a quien de Bonafini le es siempre fiel Ministerio del Interior

Siempre fiel a Cristina Kirchner, de esta manera de Bonafini se atrevió a ir contra una de las piezas claves de la vicepresidenta en el armado del Ejecutivo. “Eso de que pienso una cosa, pero digo otra, es peor todavía. Quiere decir que dice otra porque le pagan”, insistió la referente de Derechos Humanos en cuanto a de Pedro, que elevó su perfil público después de la derrota legislativa del año pasado y que en la militancia kirchnerista gusta como un posible candidato a suceder a Fernández.

“Fernández se juntó con nosotros porque le venía bien ser presidente”

En tanto, contra el Presidente no apeló a medias tintas. “Fernández es de derecha, se juntó con nosotros porque le venía bien ser presidente”, sostuvo de Bonafini que indicó sobre el mandatario: “Se formó con pensamientos de la parte del peronismo más de derecha. En el peronismo hay de todo y el ‘de todo’ es eso, Fernández”.

"Fue a Tortuguitas, se tiró a la pileta con la gente esa fina... No va a acariciar a un pibe con mocos en el barrio que lo mira con tristeza y pregunta ‘quién es este hombre’", dijo de Bonafini sobre Fernández archivo

Indignada con la visita del Presidente a Tortuguitas este mes, la titular de Madres lanzó: “Hoy necesitamos un paro general, que se pare el país para que el Presidente sepa quién hace el país, que no lo hacen los ricos, ni los del campo, ni los de La Rural, ni los empresarios. Lo hacen los que trabajan, los que tienen callos en las manos y embarrados los pies”.

Y continuó, con una referencia al video en que se lo ve al primer mandatario saludar a un grupo de mujeres durante una clase de aquagym: “Parece que el Presidente cree que al país lo hacen los ricos, él eligió. Fue a Tortuguitas, se tiró a la pileta con la gente esa fina... No va a acariciar a un pibe con mocos en el barrio que lo mira con tristeza y pregunta ‘quién es este hombre’. Él eligió ese día, se puso adonde quiere estar: con la gente de Tortuguitas, fue clarísimo el mensaje, silencioso pero muy claro. Sé a quien quiere él y a quién no quiere, y me parece que hasta los desprecia”.

“Massa se la pasa yendo a Estados Unidos a ver qué negocio puede hacer con los yanquis”

Disconforme con los socios que tiene el kirchnerismo en la coalición, de Bonafini planteó que no pueden “estar unidos con cualquiera” dentro del Frente de Todos y también le mandó un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Es todo lo contrario a lo que pensamos nosotros, se la pasa yendo a Estados Unidos a ver qué negocio puede hacer con los yanquis, que son los que nos tienen la soga en el cogote con el FMI”, consideró.

Al acuerdo con el organismo de crédito también lo fustigó y se quejó por la inflación, que el Gobierno no puede contener pese a que Fernández anunció que comenzaría la “guerra” contra ese indicador hace más de una semana. “Dijeron que no iba a aumentar nada, pero aumenta todo. Mientras ellos dicen eso, las cosas siguen aumentando, está todo mas caro. Es como un chiste”, dijo de Bonafini.

“No conozco ni un empresario con un callito en la mano”

En esa catarata de críticas hacia adentro del oficialismo, también castigó a los ministros, mientras persiste un clima de alta fricción el Gobierno, con dardos que emergen desde hace semanas en las distintas terminales de la Casa Rosada.

“Como miente tanto el Presidente, no le creemos. Para cada cosa puso un ministro que mienta como miente él. Nadie les cree a los ministros lo que dicen, porque no se cumple nada, solo se cumple para los ricos. A la clase media para arriba le van arreglando los patitos para que no protesten, para que el campo no salga”, dijo de Bonafini e insistió: “Hay que hacer un paro general y que se le demuestre quién hace el país, no conozco ni un empresario con un callito en la mano, ni uno”.

De Bonafini dijo que habla con el Papa y reveló detalles del vínculo

Por otra parte, la titular de Madres reveló que sigue hablando “seguido” con el papa Francisco y brindó detalles de esas conversaciones con el Sumo Pontífice. “Él me devolvió la fe. Le digo ‘Francisco Bergoglio’ porque es la mitad Francisco y la mitad Bergoglio. Es un hombre al que le pasa lo mismo que a todo el mundo y tiene que ser la máxima autoridad de la Iglesia católica”, comenzó.

Hebe de Bonafini y el papa Francisco Archivo

“Lo quiero, porque a mí me cambió un montón cuando estuve con él. Hablamos como dos seres humanos que nos pasan millones de cosas, él entendió que quería hablarle desde ahí, no que le falté el respeto. Me gustó que me escuchara dos horas y 40, de ahí quedó ese afecto que nos tenemos, ese cariño muy profundo”, contó de Bonafini, que en el pasado había vinculado a Jorge Bergoglio a la última dictadura militar y que, luego de un pedido de disculpas, estrechó una relación con el Papa, quien la recibió en Roma y hasta le escribió una carta de apoyo, en 2018.

“Quiero que esté bien y que no le pasen cosas, que no le duela nada. Me preocupo porque hablamos de lo que nos pasa como seres humanos, qué nos duele y qué no, qué pasa con la vejez”, cerró.