"El Presidente hoy me transmitió las prioridades de la gestión para los próximos meses", fue la frase que dijo Hernán Lacunza, el flamante ministro de Hacienda, tras su primer encuentro con el presidente Mauricio Macri.

Este mediodía, el reemplazante de Nicolás Dujovne en el Gabinete se reunió en la quinta familiar "Los Abrojos", en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, con el Presidente, en lo que fue el primer encuentro cara a cara entre ambos tras su designación al frente de la cartera de Hacienda.

"No haré ningún anuncio", fue lo primero que dijo ante la prensa en la puerta de la quinta familiar, y agregó: " Ayer estuve con Nicolás Dujovne y con el Presidente del Banco Central y me pusieron en autos del estado de las finanzas públicas". No hubo mayores detalles del encuentro.

El nuevo ministro luego contó que mañana asumirá formalmente el cargo y luego hará una reunión con el periodismo. En tanto, detalló que, tras el encuentro con Macri, se encontrará esta tarde con su equipo de trabajo. Su jura está prevista para las 8.30 en el salón Blanco de la Casa Rosada.

Hasta ahora, Lacunza se desempeñaba como ministro de Economía de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El sábado último, tras la derrota del oficialismo en las PASO, Dujovne presentó su renuncia al cargo y el Presidente resolvió reemplazarlo con Lacunza.

Mañana jurará como Ministro de Hacienda

Hernán Lacunza asumirá mañana por la mañana formalmente su cargo cuando preste juramento ante el presidente Mauricio Macri a las 8.30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Del acto de asunción, participarán además el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros, y legisladores del oficialismo.

El designado ministro de Economía tiene tiene 50 años, es casado y padre de dos hijos.

Antes de ser ministro bonaerense, Lacunza había sido gerente general del Banco Ciudad, entre 2013 y 2015. En tanto, desde el 2005 al 2010 fue gerente general y economista jefe del Banco Central.

Con información de la agencia Télam.