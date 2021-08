“Hipocresía”. Diego Santilli le respondió a Santiago Cafiero luego del mea culpa por la foto del cumpleaños en Olivos

El precandidato a legislador por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, habló hoy minutos después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitiera que la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos era cierta, y afirmó que la sociedad está cansada de las faltas de respeto que llegan desde el Gobierno.

“Fernández debería dar explicaciones, estamos hartos del doble discurso y de la hipocresía”, declaró el exvicejefe del gobierno de la Ciudad en diálogo con radio Mitre.

Santilli se mostró indignado y expresó su descontento ya que por julio, cuando se dio el festejo, regía la cuarentena más dura y “no podías despedir a tus seres queridos, los chicos no podían ir al colegio”, dijo.

Por otra parte, apuntó: “Pasa cuando tenes un gobierno que no te entiende, no te escucha, no confía en el otro (...) [Otros funcionarios] también íbamos a Olivos, pero para discutir cómo cuidar a la gente. Hay que difrenciar las cosas, íbamos a trabajar, tuvimos discusiones y acompañamientos”.

Sobre la actitud de la oposición al principio de la pandemia, dijo: “La oposición acompañó el momento más difícil de la Argentina, pero llegó un momento en que escuchar significaba entender lo que le pasaba a los sectores de nuestro país”.

Más repercusiones

Por su parte, Gerardo Milman, quien fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión de Gobierno de Mauricio Macri, expresó su enojo ante las explicaciones Cafiero quien explicó que el festejo en Olivos “fue un descuido” y “no debió hacerse”.

“Los ciudadanos organizaron marchas desesperados por salir a trabajar, abrir sus comercios y llevar comida a la mesa, mientras el Presidente organizaba el cumpleaños de su mujer. La foto no era trucha, truchos son los que gobiernan”, escribió desde Twitter Milman.

¿AH PERO LA OPOSICIÓN? Los ciudadanos organizaron marchas desesperados por salir a trabajar, abrir sus comercios y llevar comida a la mesa, mientras el Presidente organizaba el cumpleaños de su mujer.



La foto no era trucha, truchos son los que gobiernan, @SantiCafiero https://t.co/i9oUxi5O3I — Gerardo Milman (@gmilman) August 13, 2021

Noticia en desarrollo

LA NACION