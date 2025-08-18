“Homo Kirchum”, dólar y elecciones: las preocupaciones de Milei ahora

Este es el orden de las preocupaciones de Javier Milei, ahora mismo:

Mantener la inflación a raya.

Que el dólar siga flotando entre las bandas.

Perder por poco las elecciones del 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires.

Ganar por más de diez puntos, las elecciones de octubre, en todo el país.

Responsabilizar al kirchnerismo por las 96 muertes provocadas por la ingesta de fentanilo contaminado.

Y seguir dando la batalla cultural, todos los días de su vida.

Es por eso que, durante la última semana, vio dos veces y comentó con entusiasmo Homo argentum, la película que protagoniza Guillermo Francella, y dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat.

De hecho, el viernes a la mañana, en plena reunión de gabinete de ministros, se debatió el contenido de la película.

Sin embargo, no conforme con eso, más o menos a la misma hora, Milei hizo, frente a los ministros presentes, un dibujo, para analizar algunas de las viñetas de la película, y que corresponden a los 16 personajes que interpretó Francella.

Milei considera que Homo argentum no habla tanto de los argentinos, en general, como sí de kirchneristas, en particular.

Incluso, en la intimidad, se atrevió a rebautizarla, con el título de Homo kirchchum, Homo kuka y hasta Homo termo.

A Milei le interesaron, particularmente, dos viñetas. Una, la que los directores titularon “La novia de papá”, con la participación estelar de Dalma Maradona.

El presidente considera que, en la escena donde los tres hermanos pretenden decidir sobre el destino de la herencia de su padre viudo, hay “principio de revelación”.

Milei dice que ahí se pone en juego el concepto “kirchnerista” de “equidad” y la falacia de “la distribución del ingreso”.

La otra viñeta que impactó al presidente es la del ingeniero exitoso que viaja a Sicilia, en busca de sus parientes, titulada “tropo Dolce” (demasiado dulce).

El presidente dice que allí, se muestra, con claridad, el concepto de “justicia social” del peronismo. Porque queda plasmada “la envidia” y “el resentimiento” por lo que posee el otro, y que se resumiría en la siguiente frase: “Cómo a vos te va bien, la tenés que poner”

Milei está contento por lo bien que le está yendo a Homo Argentum. De hecho, desde su estreno, 6 de cada 10 espectadores que fueron al cine eligieron la película de Cohn y Duprat.

Pero además la pone como ejemplo de acierto del sector privado, porque no fue financiada por el Incaa.

Milei, cuando habla de las próximas elecciones, es optimista.

Sin embargo, supone que ganarle el 7 de septiembre a Fuerza Patria en la provincia, “sería un milagro”, “porque toda la campaña de ellos está basada en hacernos daño a nosotros”.

El Presidente entiende que LLA está ganando por poco en la Primera sección, y bastante más abajo en la Tercera Sección. Pronostica un “final abierto”.

Lo mismo dice Federico Aurelio, uno de los encuestadores que más suele acercarse a los resultados reales.

Por su parte, Viviana Isasi, de Isasi y Burman, asegura que, medida por candidatos, con nombre y apellido, a la Alianza de La Libertad Avanza con Pro le está yendo “muy bien en todos lados”.

Incluso en la Tercera Sección, donde el peronismo debería arrasar.

¿Y qué espera el gobierno para las elecciones nacionales del 26 de octubre?

Ganar por más de diez puntos en todo el país. Prevalecer, aunque sea por poco, en la provincia de Buenos Aires.

De cualquier manera, quienes deciden, en el gobierno, pasan sus días en estado de alerta.

Sospechan que el peronismo es capaz de hacer cualquier cosa para golpear al gobierno, desestabilizarlo, y así ganar la elección.

Es más: fuentes muy cercanas a la oficina del presidente aseguran que, en las últimas horas, la cuenta de Instagram de Milei fue atacada.

También afirman que detectaron una “gigantesca operación” para vincular al Poder Ejecutivo Nacional con el caso del fentanilo adulterado que registró 96 muertes.

Por eso le pidieron al ministro de Salud, Mario Lugones, que salga a dar explicaciones.

A propósito: una última encuesta de Poliarquía concluyó que 2 de cada 3 argentinos creen que los dueños de los laboratorios tuvieron protección política para operar sin controles estrictos.

Además, una abrumadora mayoría piensa que ahora mismo hay protección política y judicial con la intención de demorar la investigación.

Y hablando de operaciones…

¿Siguen sospechando Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que “algunos bancos conspiran” para hacer subir el precio del dólar?

Ya no.

Sin embargo, por las dudas, decidieron subir las tasas de interés, aún a costa de planchar la actividad económica, y aumentar los encajes, para evitar que los bancos compren dólares con los pesos que podrían movilizar.

¿Y es verdad que el Presidente analiza un relanzamiento de su gobierno, después de las elecciones y antes de fin de año?

Milei sostiene que no.

Sigue repitiendo que ni siquiera la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, para asumir como primera candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires; o el apartamiento de Luis Petri del ministerio de Defensa, para asumir como primer candidato a diputado nacional por Mendoza, van a producir el más mínimo cimbronazo en el gabinete.

De hecho insiste con que Bulrich será reemplazada por Alejandra Monteoliva, como le sugirió la todavía ministra.

Y ahora anticipa que en Defensa quedará toda la gente de Petri, y que a él lo reemplazará, el nombre que le proponga el actual ministro.

“Equipo que gana no se toca”, agrega, el Presidente, en modo Carlos Salvador Bilardo.

¿Y será cierto que, más allá de a prudencia de Milei, los más optimistas esperan un batacazo en la provincia, montados sobre los datos de que el escándalo del fentanilo le estaría pegando fuerte a Axel Kicillof en general y al peronismo en particular?

Para el oficialismo sería un suceso de película.

Mejor todavía, que la película Homo Argentum, el nuevo fetiche de la batalla cultural libertaria.