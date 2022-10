Horacio Rodríguez Larreta apuntó al Gobierno por los dólares: “La situación nos angustia, no sabemos si mañana aparece otro nuevo tipo de cambio”

escuchar

En el comienzo de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, el evento global sobre ciudades y cambio climático que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se rodeó de intendentes de otras zonas del país y criticó otra vez al gobierno nacional, sobre todo por la “incertidumbre” en el plano económico.

“La Argentina está viviendo una situación que nos angustia mucho a todos, no tenemos futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, si aparece otro nuevo tipo de cambio o no”, se quejó el dirigente de Pro, que buscará ser candidato a presidente en las elecciones del año próximo. “Incertidumbre tras incertidumbre, parche tras parche, eso es la Argentina de hoy”, definió Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa con la que se inició la cumbre que reunirá a 150 intendentes de todo el país y a 100 internacionales.

“La coyuntura nos preocupa y nos angustia”, acotó, aunque reparó en que el mundo mira a la Argentina “con una perspectiva más larga”. Sobre eso, dijo que su visión es “muy optimista” por las oportunidades que tiene el país en el marco de la “triste situación” ante la guerra entre Rusia y Ucrania, que acelera la demanda de productos argentinos, como alimentos y litio.

Rodríguez Larreta encabezó la conferencia que dio inicio a la cumbre Gustavo Amarelle / Télam

“Es cuestión de organizarnos, de trazar un rumbo. Y eso requiere un consenso más amplio que no tiene que ser la unanimidad, alrededor de un plan, un rumbo en el tiempo, un camino que se sostenga tres décadas; que cambien los presidentes y haya cambio de matices, pero que el rumbo se mantenga”, consideró Rodríguez Larreta, en una idea de ampliar la coalición opositora que ya expresó en otros eventos públicos. “Eso hicieron los países en situaciones iguales o peores que las nuestras”, comentó durante la rueda de prensa que compartió con los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Corrientes, Eduardo Tassano; de Vicente López, Soledad Martínez; y de Salta, Bettina Romero.

“Estoy convencido y refuerzo mi convicción de que la diversidad enriquece. La Argentina para salir adelante necesita un acuerdo más amplio, donde la diversidad nos permita trazar un rumbo que podamos mantener a lo largo de las décadas”, planteó en ese sentido.

En la conferencia estuvo también Jorge Macri Gustavo Amarelle / Télam

Acompañado también por el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, Rodríguez Larreta habló de sus posibles sucesores en el Ejecutivo capitalino. Nombró no solo a Macri, quien migró desde Vicente López a la Ciudad y pretende quedarse con la Gobernación, sino también a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, dos miembros de su Gabinete que también aparecen en la disputa. Además a Martín Lousteau, el senador radical que integra Juntos por el Cambio y hace años desea ser jefe de Gobierno.

“Está fuera de discusión que los candidatos van a surgir de las PASO, los vecinos van a definir los candidatos”, sentenció Rodríguez Larreta, en medio de las declaraciones de algunos miembros del oficialismo que pidieron discutir si realizar o no las primarias el año que viene.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 tiene lugar en el Centro de Convenciones de Recoleta con el lema “Unidos en Acción”. Allí, los intendentes debatirán con la intención de generar nuevos consensos frente al cambio climático y abordarán el desafío de la carbono neutralidad, de acuerdo a lo que informó la Agencia Télam.

