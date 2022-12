Horacio Rodríguez Larreta celebró la condena contra Cristina Kirchner: “Se hizo Justicia y estamos frente a la oportunidad de un cambio de época”

escuchar

A los pocos minutos de conocerse la sentencia en la causa Vialiadad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, comenzaron las repercusiones de la oposición: “Se hizo justicia”, fue el mensaje casi unánime.

El jefe de gobierno porteño compartió un comunicado titulado: “ERA IMPUNIDAD O JUSTICIA. Y SE HIZO JUSTICIA (SIC)”, en el que consideró que el fallo puede inaugurar “un cambio de época”.

“Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro”, comenzó Larreta.

El jefe de gobierno porteño consideró que la sentencia “confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia”.

ERA IMPUNIDAD O JUSTICIA. Y SE HIZO JUSTICIA pic.twitter.com/6Eseha3rY0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 6, 2022

“Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio”, afirmó.

Y siguió: “El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir”.

“Romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo”, dijo Larreta.

“Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia”, cerró.

En ese mismo tono se expresó uno de sus alfiles, el diputado nacional Diego Santilli. “Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad”, dijo en su Twitter.

“6 años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”, expresó en esa misma red social la diputada María Eugenia Vidal.

Por su parte, la líder de Pro, Patricia Bullrich consideró que “será Justicia cuando la vicepresidenta “devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos” y agregó: “Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES!”.

Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites.

¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 6, 2022

En ese mismo tono se expresó Mario Negri quien advirtió: “Es importante que la sociedad entienda que esta sentencia no está firme. Queda mucho camino por recorrer, por eso es falso el relato K que habla de una proscripción de la Vicepresidenta”.

“Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta”, agregó el diputado y cerró: “Argentina será más justa cuando los corruptos teman a la Ley”.

El senador Alfredo Cornejo dijo: “Condena e inhabilitación para Cristina Kirchner. Se hizo justicia”.

“Ni el Rosario colgado en su pecho pudo frenar el fallo condenatorio. La verdad triunfa, sana y nos hará libres. Para generaciones futuras del partido politico e ideologías que sean, no se puede gobernar por fuera de la ley. Sigan embarrando la cancha… ya hay condena”, celebró la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli.

Las diputadas de la fuerza liderada por Elisa Carrio, Paula Oliveto y Mariana Zuvic compartieron un video en el cual se abrazan luego de escuchar el veredicto de los jueces. “Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos por lo que creíamos, hoy no ganó la impunidad”, dijeron.

Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos por lo que creíamos, hoy no ganó la impunidad 🇦🇷⚖#CristinaCondenadaPorCorrupta pic.twitter.com/sDTKqGNeuF — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) December 6, 2022

La mesa nacional de Juntos por el Cambio también reaccionó al histórico fallo y difundió un comunicado. “Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”, dijeron.

