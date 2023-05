Horacio Rodríguez Larreta: “Cristina Kirchner no va a ser candidata porque no la vota nadie”

escuchar

Tras la declinación de Cristina Kirchner a participar de las elecciones presidenciales, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó duramente contra la vicepresidenta. “No va a ser candidata porque no la vota nadie”, sentenció anoche el funcionario.

“Lo de Cristina es hasta tragicómico”, apuntó Rodríguez Larreta con el canal 24/7 de Neuquén. “Dice que no va a ser candidata a presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie o muy pocos”, disparó el jefe de Gobierno porteño.

Y en ese sentido continuó: “No la votan porque el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner ha sido un fracaso: 8,4% mensual de inflación. No hay nada más que hablar con eso”.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez Larreta se refirió a la coyuntura actual, la cual definió como una “situación desesperante”, aunque se mostró convencido de poder “sacar a la Argentina adelante”. Y tras ello propuso : “Vamos a prender los motores de la recuperación y el potencial productivo que tiene nuestro país. Vamos a exportar más al mundo y vamos a bajar la inflación”.

En esa línea, Rodríguez Larreta planteó “bajar a cero las retenciones a las economías regionales” desde el primer día de un eventual mandato, aunque aclaró que en el caso de los granos la reducción debería hacerse a través de una “escalera descendente”.

Por último, en relación a la política cambiaria concluyó: “No podés dolarizar sin dólares. ¿Sabes a qué tipo de cambio dolarizarías hoy, a 4.000?, ¿te imaginás la pobreza que habría en la Argentina con un dólar a 4.000? Hablemos en serio, por favor”.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta se dan luego de que a principio de esta semana se diera a conocer también que hoy los referentes del Pro irán con un candidato único en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicó LA NACION, el postulante se definirá a través de un mecanismo de encuestas y se anunciará en las próximas dos semanas.

Sin embargo, el Pro irá a primarias en la provincia de Buenos Aires para definir un candidato a la gobernación.

LA NACION