El Gobierno evalúa tomar medidas contra los intendentes que cobran tasas extra en la nafta

Escuchar

Los intendentes del conurbano que decidieron expandir el cobro de una tasa vial que se abona como un plus al precio de la nafta fueron advertidos este miércoles por el Gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que desde la Casa Rosada evalúan medidas para ir contra aquellos jefes comunales que hayan decidido aplicar este gravamen de 2% del precio libre de impuestos por cada litro o fracción expendido.

“Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos disposición para que deje de ocurrir, que no pase; es un abuso, tienen cautiva a la gente para cobrarles o recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustibles. Y dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket. En este caso, como decía como ejemplo, de combustible”, sentenció el portavoz del presidente Javier Milei.

Tal como adelantó LA NACION, cada vez son más los intendentes que quieren cobrar esta suma. Hace un mes ya se habían acumulado proyectos aprobados y en vías de aprobación en los Concejos Deliberantes de distritos como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, San Vicente y Lanús, entre otros. Esta medida genera críticas empresarias y diferencias con jefes comunales que la rechazan.

Además, en otro tramo de su conferencia, el vocero dijo que están en análisis “las medidas que se van a tomar” en medio del paro de transporte matutino convocado para el próximo lunes 6 de mayo. “La idea es garantizar que todo el que quiera movilizarse, especialmente quien va a sus lugares de trabajo, lo pueda hacer. Hoy se habló de eso en la reunión de Gabinete, mañana les daré más detalles sobre el filo del asunto”, anticipó.

Convencido, asimismo, de que el paro general de la CGT para el próximo 9 de mayo tiene detrás “más cuestiones políticas que reclamos reales”, el portavoz indicó que en la Casa Rosada siguen “intentando entender” cuáles son las exigencias de los sindicalistas. “Más allá de que siguen batiendo récords en un gobierno tan joven, nuevo y con tanto apoyo de la gente, imagen positiva... llama la atención. Si quieren hacer paro y complicarle la vida a la gente, lo lamentamos enormemente. Estamos en contra. No muestra otra cosa que una distancia con la realidad bastante llamativa”, comentó el funcionario, quien señaló, en caso de que la protesta se haga para mostrar rechazo a la Ley de Bases: “Tuvo media sanción y fue debatida en el marco de la república”.

A los líderes de la central obrera los fustigó, sobre todo por sus dichos contra el Gobierno en medio de la movilización y la conferencia posterior que dieron por el Día del Trabajador.

Por otra parte, Adorni desmintió al presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, quien más temprano este jueves había asegurado que el único problema para la presentación de Milei en la feria que se hace en La Rural era que la Casa Rosada había pedido como condición 5000 entradas gratis, que equivalían a $25.000.000. “A mí no me consta que haya sido así”, sentenció el vocero. “La hostilidad estuvo a la vista, en alguna conferencia de la Feria del Libro han abucheado al Presidente cuando se lo nombró y nadie ha dicho nada. Nos parecía que no era el mejor momento y el lugar para hacerlo. El 22 [de mayo] estaremos todos en el Luna Park en la presentación del libro”, comentó.

Mientras, cuando fue consultado por la gira que la canciller Diana Mondino emprendió por China y que ahora sigue en Francia, el vocero señaló que “no hubo definiciones” sobre el swap con Pekín.

LA NACION

Temas Manuel Adorni