Horacio Rodríguez Larreta: “La preocupación de la gente es el trabajo, no la marihuana”

Horacio Rodríguez Larreta se refirió al debate por la despenalización de la marihuana. Para el jefe de Gobierno porteño, se trata de “un tema demasiado profundo para debatirlo en medio de una campaña electoral, a 15 días de una elección”. De esta manera, en una entrevista con La trama del poder, por LN+, reflexionó: “Mientras ellos (por el kirchnerismo) hablan de eso, nosotros recorremos el país, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y no hablamos de eso. La gente me pregunta por la inseguridad y por qué no hay clases en el conurbano, y cómo se genera laburo. Esa es la preocupación y nosotros hablamos de eso”.

Con tono de campaña, Larreta destacó los progresos en materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires: “El protagonista fue Diego Santilli, nuestro ministro de Seguridad, por eso yo insisto en que es el mejor candidato para la provincia. Son dos modelos. En la provincia no lo hicieron y cada día están más preocupados por la seguridad”. Así, el mandatario porteño se mostró confiado en las elecciones legislativas. “Creo que la mayoría de la gente quiere decirle ‘basta’ a este gobierno. Basta de aulas vacías. Es inexplicable”.

En relación a esto, consideró que si el Frente de Todos pierde, Alberto Fernández “debería cambiar de actitud”. Y añadió: “Si no cambia, seguramente va a profundizar su debilidad. Esperemos que cambie y que sea un llamado de atención. Las elecciones intermediarias están para eso, para mostrarle a un gobierno si viene bien o si tiene que cambiar. Estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere cambiar. Nadie llega a fin de mes, y nos prometieron que iba a haber asado el fin de semana y el asado llega a las nubes”.

En la entrevista con Larreta aclaró que no tiene “ningún chat” con Máximo Kirchner, y consultado sobre los dichos de Sergio Masa, quien en el Consejo de las Américas destacó la importancia de llegar -para el 10 de diciembre- a “establecer 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina para los próximos 20 años”, Larreta lanzó: “No hay un acuerdo hoy de ningún tipo y no fuimos convocados a nada. Recién a los dos años de gobierno, se acuerdan de que estaría bueno un acuerdo. Eso no muestra mucha convicción. Pasaron dos años sin ningún acuerdo, y se acordaron para el día después de la elección”.

Ante la pregunta del rol de Cristina Kirchner como la persona que motoriza el acuerdo, el funcionario de Juntos por el Cambio dijo: “Fue presidenta ocho años y nunca hizo una convocatoria genuina a un acuerdo. No es alguien que haya mostrado compromiso con una vocación de acuerdo. Hay que terminar con la grieta, que es una de las grandes causas de los problemas que tenemos, pero este gobierno no ha mostrado ninguna vocación de eso, al revés, profundiza”.

Proyectando hacia 2023 y en caso de ser electo presidente, Larreta contó que “generaría acuerdos con quien esté en la oposición”, pero lanzó: “Hay algunos con los que se puede acordar, y otros con los que no. No creo que yo pueda encontrar puntos de acuerdo con Cristina, por las cosas que escucho, las que dice y las que hizo como presidenta”. De igual modo, opinó que “es muy difícil” negociar con Axel Kicillof.

