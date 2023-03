Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Alberto Fernández: “El Presidente tiene que cumplir el fallo de la Corte y punto”

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió en una entrevista televisiva al presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la discusión con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia en la disputa por la coparticipación que mencionó el mandatario en el discurso que inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso. El precandidato a presidente sostuvo que los fallos deben cumplirse pese a estar en desacuerdo, y aseguró que los fondos que reclama la Ciudad no afectan las arcas provinciales ya que solo se transfirieron a la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso en la Cámara de Diputados, el jefe de Estado, Alberto Fernández, dijo que “la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible” y que “la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

Consultado al respecto en TN, Larreta fue concluyente: “ No tengo nada que decirle a Alberto, porque ya se lo dijo la Corte ”. “Naturalmente cuando hay una discusión entre dos distritos, en este caso entre Ciudad y Nación, la que tiene que laudar es la Corte, no hay nada más que decir, el Presidente tiene que cumplir el fallo de la Corte y punto”, sentenció.

Horacio Rodríguez Larreta fue entrevistado en el programa A Dos Voces Captura Tv: TN

Además, en la misma línea, explicó que no es una cuestión de gustos acatar o no la resolución. “Los fallos no se interpretan, uno puede estar de acuerdo o no, pero se cumplen en un país serio”, dijo y añadió: “Me preocupa más la imagen que le damos al mundo, porque ¿quién va a querer invertir, cuando el Presidente de la Nación no cumple un fallo de la Corte porque no le gusta?”.

En ese sentido, señaló que, también, la discusión y la quita de los fondos coparticipables a la Ciudad tienen “obviamente un contenido político”. “V a de punta a punta contra la Ciudad porque soy yo el jefe de Gobierno ”.

Al respecto, se le preguntó acerca de cómo se ven afectadas el resto de las provincias por la norma, y el jefe de Gobierno aseguró que solo afecta a Buenos Aires y la Capital Federal.

“Es mentira que la Ciudad se apropiaba de fondos de las provincias. No es cierto”, negó y explicó: “Cuando le sacó los fondos a la Ciudad en septiembre de 2020, a las provincias les dio cero pesos. Todo fue para [Axel] Kicillof en la provincia de Buenos Aires que es aliada de Cristina Kirchner, y teóricamente por un problema de seguridad, pero dos años después la inseguridad está muchísimo peor”.

Tras ello, volvió a aclarar: “Ahora que la Corte le dice que tiene que devolver los fondos a la Ciudad, a las provincias los afecta cero. El fallo de la Corte aclara que no afecta los fondos de las provincias”.

LA NACION