Horacio Rodríguez Larreta: “Los únicos que podemos frenar al kirchnerismo somos nosotros”

Tras la victoria de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hizo un análisis del resultado electoral y un especial pedido al espacio que representa Javier Milei, Avanza Libertad. “Tenemos que consolidar una oposición, los únicos que podemos frenar al kirchnerismo somos nosotros”, sostuvo el funcionario.

En diálogo con los medios, desde el centro vacunatorio de Costa Salguero, Rodríguez Larreta agregó: “Es muy importante que tengamos una oposición unificada, que es la que permitió frenar algunas iniciativas”.

Habló Larreta desde Costa Salguero: "Los argentinos dijeron basta"

El jefe de Gobierno porteño, uno de los impulsores del armado que triunfó en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, evitó referirse a su posible candidatura presidencial y se limitó a agradecerle a la ciudadanía, celebró la unidad de la oposición y apuntó contra el Gobierno. “En eso no hago especulaciones políticas personales”, disparó, sobre la posibilidad de encabezar una lista para el ejecutivo nacional en 2023.

“Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad’. Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos quereos y votamos ayer”, consideró.

“Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que se ha logrado mantener unida a la oposición”, continuó, y agregó: “Gracias a esa unidad es que en el Congreso pudimos frenar iniciativas como los superpoderes, la modificación de la Procuración y la reforma judicial”.

En este sentido, Rodríguez Larreta sostuvo que la oposición “obtuvo un voto de confianza de la gente gracias a la unidad”. “Hubo casos en todo el país que muestran que nos seguimos ampliando, que podemos tener perspectivas diferentes y nos podemos enriquecer”, agregó el dirigente de Juntos por el Cambio.

“Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, al tiempo que destacó la oportunidad de “proponer iniciativas propias”.

LA NACION