Horacio Rosatti y Juan Manzur mostraron diferencias sobre la flexibilidad que deben tener las normas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fueron parte de un panel para debatir sobre democracia y desarrollo y mostraron divergencias a la hora de expresarse sobre la flexibilidad que deben tener las normativas. Rosatti mencionó el tema en el ciclo organizado por el Grupo Clarín, al remarcar que deben respetarse “precedentes y principios”, mientras que Manzur recogió el guante y dijo que “las normativas legales no están escritas en piedra” y deben adaptarse a un mundo en cambio permanente.

Ambos representan a sectores que difieren sobre el Consejo de la Magistratura, que actualmente preside Rosatti ante la falta de una ley que modifique su composición, un tema en el que el Frente de Todos busca avanzar en la Cámara de Diputados.

“Remarco la importancia de la Justicia como un estabilizador. Hay que respetar precedentes, principios. Las leyes pueden cambiar mucho, pero está el límite de la Constitución”, advirtió Rosatti , en un panel que también integró el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. A su turno, que llegó después de una intervención del mandatario cordobés, Manzur aportó: “Está claro esto que dice el presidente de la Corte de defender los principios. Ahora, también hay que decir que las normativas legales no están escritas en piedra; hay que respetar los principios, pero hay que adaptarse a un mundo que esta generando nuevas condiciones”, entre las que mencionó las vinculadas a cambios tecnológicos.

“La falta de calidad institucional repercute en la calidad de vida”, fue otra de las frases que lanzó Rosatti en su discurso en el encuentro, que tuvo como título “Cómo volver al desarrollo”.

Tras la intervención con la que marcó diferencias con el presidente del máximo tribunal, Manzur resaltó: “El año pasado, la Argentina creció más de 10 puntos de su PBI. Logramos exportar bienes y servicios por más de US$78 mil millones. El desempleo descendió, un 7%”. También recordó que la inflación regresó como problema mundial y que “les pega a los más vulnerables”. Y subrayó: “Hoy, la Argentina tiene niveles de pobreza inaceptables. [Hay que] Generar consensos para mirar hacia adelante. Hay que fijar pautas claras, tener un norte y un rumbo”.

Rosatti y Manzur tuvieron solo ese punto de desencuentro, en un ciclo en el que el titular de la Corte también defendió el fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura y terminó por depositarlo al frente del organismo, un punto en el que se encuentra en la vereda opuesta al Gobierno. “Hace poco tiempo se generó un debate a partir del fallo de la Corte sobre la ley del Consejo de la Magistratura. Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico están totalmente saldados, yo celebro que se acató el fallo de la Corte, cuando muchas voces agoreras decían que no”, destacó Rosatti.

Al dar su punto de vista, Schiaretti despotricó contra la idea de “refundación” permanente del país que, a su parecer, agita cada gobierno y también se sumó a las opiniones sobre el Consejo de la Magistratura, al diferenciar la situación nacional de la de su provincia. “Si creyéramos que tenemos que refundar Córdoba, no habríamos avanzado”, sostuvo el gobernador y recordó que los sucesivos gobiernos provinciales mantienen políticas de administraciones anteriores, como la de Eduardo Angeloz.

“¿Qué da previsibilidad a quien tiene que invertir? En Córdoba no hay capitalismo de amigos, se sabe que la Justicia no va a actuar si no es conforme a Derecho y nadie se mete con la Justicia. Hace mas de 20 años que lo maneja la Justicia y punto [el Consejo de la Magistratura de Córdoba], nadie se preocupa por si a los jueces del Superior Tribunal los nombró Juan o Pedro, porque hacen su trabajo”, subrayó Schiaretti.