Piden que la Justicia rechace el acuerdo con Alberto Fernández para cerrar la causa del Olivosgate a cambio de $1.600.000

Dos agrupaciones de abogados se presentaron hoy en el expediente del Olivosgate y le pidieron al juez Lino Mirabelli que rechace el acuerdo de la fiscalía con el presidente Alberto Fernández para cerrar, a cambio de $1.600.000, la causa por la violación de la cuarentena en la Quinta de Olivos.

Mirabelli debe decidir ahora si homologa lo pactado. Solo podría rechazar el acuerdo si lo considera ilegal o arbitrario .

Este martes por la mañana, la Fundación Apolo, del abogado Yamil Santoro, pidió ser aceptada como querellante en el expediente y solicitó el rechazo del acuerdo con el argumento de que ese tipo de pactos los prevé la ley solo para casos de “delitos de baja monta o donde hay un daño cierto”. Según Santoro, usar este recurso legal para un caso como el del Presidente “implica reescribir el derecho penal” y aceptar que “la corrupción presidencial tiene precio de impunidad” .

Yamil Santoro, sentado en el centro, junto a los dirigentes de Republicanos Unidos Marina Kienast, García Moritán, Sandra Pitta, Franco Rinaldi y Ricardo López Murphy

En rigor, de acuerdo con el expediente, la acusación contra el Presidente es por haber participado del festejo del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en violación del aislamiento obligatorio que regía en ese momento.

La asociación civil Bases Republicanas también se presentó en el expediente para pedirle a Mirabelli que rechace el acuerdo. Esta asociación, que hasta el mes pasado era presidida por la flamante consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, exfuncionaria de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, solicitó ser aceptada como amicus curiae (amiga del tribunal).

Bases Republicanas consideró que la “reparación del daño” pretendida por Fernández no es aplicable a este caso, pero además dijo que es “absolutamente improcedente” la oferta de Fernández. “No podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo para millones de Argentinos cumplir con el decreto [de aislamiento] firmado por el propio imputado en su calidad de Presidente, en cuanto al hacerlo no pudieron despedirse de sus seres queridos, vínculos que se rompieron para siempre, sueños que se frustraron, trabajos perdidos, comercios cerrados, etc. Pero yendo concretamente al monto dinerario ofrecido, el mismo es por demás exiguo si, por ejemplo, se lo compara con la cifra por la que el propio Presidente se encuentra actualmente demandando civilmente a la señora Patricia Bullrich por ciertas manifestaciones que efectuó, exigiendo como reparación 100 millones de pesos”, afirmó la asociación en su escrito.

Y añadió: “Si para una supuesta ofensa al honor el Presidente exige como reparación $100 millones, mal puede pretenderse que se acepte como reparación integral de un delito penal la cifra de pesos un millón seiscientos mil ($1.6 millones) que éste ofreció” .

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que el acuerdo entre el fiscal y el Presidente ingresó ayer al juzgado de Mirabelli y está “a estudio” del juez.