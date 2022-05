El mensaje de Lacalle Pou a la Argentina y Brasil: “Uruguay necesita abrirse al mundo; si se quiere acompañar, se acompaña; si no, vamos solos”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló este martes que su país necesita abrirse al mundo y señaló que lo hará aunque no tenga acompañamiento de la Argentina y de Brasil en el Mercosur. Si bien aclaró que su gobierno no violentará el bloque regional, sostuvo que, si no obtiene acompañamiento para los acuerdos de libre comercio que postula para Uruguay, avanzará en soledad.

“El uruguayo, consciente de su demografía y su producto bruto, cuando sale al mundo le va bien. Queremos ciudadanos prósperos, si nos abren el mundo vamos a andar bien. Lo que les decimos a la Argentina y Brasil es que Uruguay tiene que romper el corsé. Uruguay necesita abrirse al mundo; si se quiere acompañar, se acompaña; si no, vamos solos. No vamos a violentar el Mercosur”, dijo Lacalle Pou, entrevistado en el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el Grupo Clarín.

“El derecho internacional vigente en el Mercosur nos habilita a avanzar en la flexibilización” , resaltó el mandatario uruguayo que, no obstante, aclaró que no es “un enamorado” de los tratados de libre comercio.

Lacalle Pou se refirió también a la cultura política de su país, al responder consultas en las que optó por evitar referencias directas a la política interna de la Argentina. Entre otros puntos, dijo que en su país “no se espera que un miembro del Poder Ejecutivo opine del Poder Judicial, ni que uno del Poder Judicial opine del Ejecutivo” , que “nunca hubo una propensión a inmiscuirse en la selección de los miembros de la Corte”, que hay “políticas nacionales que se continúan” entre los distintos gobiernos y que Uruguay tiene partidos políticos con ”vitalidad” que canalizan las demandas populares.

“La descalificación descalifica al emisor. El desmadre [en Uruguay] está embalsado desde afuera, desde la opinión pública, que permite algunos excesos pero no los entiende como una forma de relacionamiento”, concluyó el presidente uruguayo al describir la discusión política en su país. Consultado puntualmente sobre la política Argentina, dijo: “Entre las cosas que aprendí hace muchos años, y practico como presidente de la república, es no meterme en política de otro país”.