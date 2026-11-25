El periodista Horacio Verbitsky fue indagado hoy en el marco de la causa por el denominado Vacunatorio VIP, en la que se investigan irregularidades en el acceso a las vacunas contra el coronavirus durante los primeros meses de la campaña de inmunización.

El periodista, que hizo estallar el escándalo al declarar que se había vacunado gracias a su “amigo” Ginés González García -por entonces ministro de Salud-, llegó y se fue de Comodoro Py sin hacer declaraciones a la prensa.

Lo escucharon el fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Según fuentes al tanto de la declaración, Verbitsky declaró oralmente y volvió a ofrecer una explicación similar a la que dio en febrero de 2021, cuando contó al aire de una radio que había recurrido al entonces ministro de Salud, Ginés González García, para acceder a una vacuna contra el Covid-19.

Horacio Verbitsky y Ginés González García Collage

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”.

“Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, relató entonces.

El periodista se fue sin hacer declaraciones a la prensa Ricardo Pristupluk

La polémica por el orden de prioridad en la vacunación ya estaba instalada y las declaraciones de Verbitsky derivaron en la salida del ministro del gobierno de Alberto Fernández y dieron origen a la investigación judicial.

La citación del periodista a Comodoro Py se inscribe en una ronda de más de 30 indagatorias que comenzaron en octubre y que, se prevé, finalizarán antes de fin de año, aunque algunas ya fueron reprogramadas.

Entre los convocados figuran el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, así como Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

El fiscal Taiano les atribuye a los beneficiarios de las vacunas haber sido partícipes necesarios del delito de peculado.

El tramo de la causa en el que se investigó a los funcionarios ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 6.

Horacio Vertbisky, en Comodoro Py Ricardo Pristupluk