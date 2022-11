Ginés González García habló de la polémica que generó su homenaje y le envió un mensaje a Horacio Verbitsky

escuchar

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió este martes a la polémica generada por el homenaje que se le hizo ayer en Casa Rosada por sus “20 años de políticas públicas sanitarias”. Aunque dijo comprender el disgusto de cierto sector de la población luego de su salida del Gobierno vinculada al llamado Vacunatorio VIP durante la pandemia de Covid-19, negó que se hayan aplicado dosis de manera irregular y defendió su gestión: “Lo importante es que a la Argentina le fue menos mal de lo que le podía haber ido”.

Cuando en Radio Con Vos le preguntaron si entendía la indignación de mucha gente frente al reconocimiento que recibió este lunes, Gonzáles García expresó: “Sí, claro. Cómo no voy a sentir eso si [la pandemia] ha sido una circunstancia tremenda, no solo sanitaria, sino social, económica y cultural que cambió la vida de muchos y en la que algunos perdieron la vida. Todos tenemos algún familiar muy querido que perdió la vida en la pandemia. Eso lo entiendo, pero creo que el manejo que hubo de la prensa… no hubo ningún vacunado irregular”.

Tras ello, insistió: “Uno por uno, todos [los vacunados] tenían una razón: era por la edad, porque cumplían una función… y por supuesto, no hubo ningún privilegio. No hubo ningún familiar mío vacunado, como dijeron”.

Además de a los medios, le atribuyó esa “confusión” al periodista Horacio Verbitsky, quien el 19 de febrero de 2021 aseguró en declaraciones radiales: “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”. Y agregó: “Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”.

Con relación a los dichos del periodista, Gonzáles García dijo: “Creo que la confusión no sé con qué sentido la hizo Verbitsky. Primero, nadie le preguntó y salió él a decir que estaba muy contento de que lo habían vacunado por ser amigo mío. Obviamente, desató una polémica tremenda y un enojo. Primero, no es amigo mío y nunca lo fue, y segundo, tenía 79 años y estábamos empezando a vacunar a los de más de 60″.

Luego, dio una versión diferente respecto de la decisión de vacunar a Verbitsky en el Ministerio de Salud. “Estando yo en Paraná, el personal del Posadas, por razones políticas, no quiso vacunar a Verbitsky (...) y el director del hospital le ofreció ir al ministerio y vacunarlo”, sostuvo y reflexionó: “Quizás ese fue mi error. Dije: ‘Bueno, está bien, y ni le di trascendencia. Posiblemente fue un error mío, pero uno por uno [de los inoculados] yo le expliqué a la Justicia que estaban incluidos dentro de los que tenían simultaneidad y podían ser vacunados”.

Ya sobre el final de la entrevista, insistió: “Es difícil, uno quiere que todo el mundo se vacune y los tipos que yo pedí tenían razones para ser vacunados y por alguna razón no lo eran. Muchos eran personal estratégico o empleados del ministerio que hacían hisopados. Había razón (...) Debo haber cometido algunos errores ante semejante nivel de decisión cotidiana y de incertidumbre, pero lo importante es que a la Argentina le fue menos mal de lo que le podía haber ido gracias a la política de salud de la que fui parte”.

LA NACION