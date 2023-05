Hugo Moyano encabezó un acto con sus hijos, aunque Pablo fue el gran ausente

escuchar

Hugo Moyano encabezó hoy un acto de la Juventud Sindical organizado por sus hijos Facundo y Jerónimo. Hablaron los tres y fue la primera vez que el jefe camionero es orador en un mismo escenarios con sus herederos. También participó, aunque como invitado, Hugo (h), abogado del sindicato. El gran ausente, otra vez, fue Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

Las tensiones entre Hugo Moyano y su hijo Pablo no son nuevas. Este año, en septiembre, habrá elecciones en Camioneros y todo indica que el binomio será el mismo: Moyano-Moyano. Sin embargo, Hugo, el jefe de 79 años, hace campaña por su lado, lejos de Pablo, quien reconoció entre dirigentes de confianza que esperaba quedar a cargo del timón de mando. Parte de los cortocircuitos son porque Pablo advirtió sobre el avance de Liliana Zulet, la esposa de su padre, en el manejo del gremio y la obra social.

Los organizadores del acto de hoy fueron Facundo y Jerónimo, que buscan que cada gremio recree su propia militancia juvenil. Se hizo en el camping del gremio de plástico y tuvo como invitados al ministro de Transporte, Diego Giuliano, y a intendentes. De la CGT asistió Gerardo Martínez, quien antes había sido el anfitrió de Esteban Bullrich en su visita a la Uocra. Martínez fue otro de los oradores y reivindicó “el valor de la formación de cuadros sindicales para tener mejores dirigentes con ideas evolutivas e innovadoras en la contención y representación de trabajadores”.

Durante el acto, Hugo Moyano les planteó a los militantes que “piensen su voto” y advirtió sobre el intento de la oposición de avanzar con una reforma laboral “con quita de derechos”. Les reclamó unidad, todo lo contrario a lo que promueve su hijo Pablo en la CGT, donde planteó una posible fractura tras el encuentro de la cúpula con Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza y Ezequiel Jarvis en el sindicato de la Sanidad.

“Tenemos que debatir si vamos a avalar la precarización laboral como algo que está bien e institucionalizado y con representación política en el parlamento. Hoy los movimientos sociales tienen cinco o seis diputados nacionales, la CTA tiene representación, pero la CGT no tiene representantes sindicales”, expuso Facundo Moyano, número dos del Sindicato de Peajes. Y agregó, a modo de cierre y evocando una frase de Scalabrini Ortíz: “El que no lucha se estanca como el agua y el que se estanca se pudre. Nosotros no nos vamos a pudrir, nosotros vamos a pudrirla”. Facundo también está distanciado de Pablo. ¿La razón? El alineamiento del Frente Sindical con el kirchnerismo.

