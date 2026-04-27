Quién es Carlos Frugoni, el funcionario de Economía echado por tener propiedades sin declarar en EE.UU.

Este domingo se concretó la salida de Carlos Frugoni del Ministerio de Economía, luego de que se le detectaron al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con diferencias en el relato oficial sobre si se trató de una renuncia o un despido del Gobierno, el ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura abandonó el cargo que había asumido hacía apenas dos meses.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de la red social LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, profesión a la que se dedicó durante varios años y con la que fundó C&F Construcciones.

Entre 2002 y 2006, presidió la empresa Novotec Trader S.L, una sociedad privada con sede en las Islas Canarias y enfocada principalmente en la urbanización, construcción, promoción y venta de inmuebles, incluyendo servicios de gestión e ingeniería.

Carlos Frugoni es arquitecto y tiene varias licitaciones con el gobierno porteño. Linkedin

A su vez, se desempeñó como Presidente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) durante más de ocho años, en los que, gestionó las autopistas de la ciudad de Buenos Aires y construyó más de 120 obras para el gobierno porteño, entre los que se encuentran numerosos pasos bajo nivel, la Autopista Illia, el nodo Dellepiane, el Paseo del Bajo y los viaductos ferroviarios de los Ferrocarriles Mitre y San Martín.

En 2025 abandonó su puesto en AUSA para encarar el rol frente a la secretaría de Coordinación de Infraestructura de la Nación.

Fuentes cercanas al ministro Luis Caputo —quien en su momento recomendó a Frugoni para ese rol— enfatizaron que el exfuncionario se encuentra regularizando su situación y “poniendo al día sus papeles”. El mismo Frugoni reconoció que cometió “un error” al no declarar sus propiedades en Estados Unidos ante el fisco argentino.

Este lunes se conoció que Caputo definió que el reemplazante de Frugoni sea Fernando Herrmann, quien hasta este domingo era secretario de Transporte y un arquitecto de larga trayectoria en el sector privado.

En enero de este año, Herrmann ya había reemplazado a Luis Pierrini y tuvo que hacerse cargo de las negociaciones con las empresas de colectivos y los gremios del sector. Su reemplazante será Mariano Plencovich, quien se desempeñó como subsecretario de Transporte Automotor hasta 2025.

Bienes sin declarar

El registro de una propiedad a nombre de Frugoni en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

El martes pasado, una investigación periodística del canal A24 expuso que Frugoni poseía ocho inmuebles en el estado de Florida. Luego se constató que eran siete los activos. LA NACION, por su parte, verificó que al menos cinco propiedades en Estados Unidos estaban asociadas al funcionario, lo mismo que dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos.

Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

De la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo LA NACION, surge que Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) –ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, según reveló A24)– están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida. Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.