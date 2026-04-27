Luciana Geuna habló sobre la denuncia por espionaje que le hizo el Gobierno

Luego de que el Gobierno nacional radicara una denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno (TN) por presunto “espionaje” luego de realizar grabaciones desde adentro de la Casa Rosada, la periodista hizo un descargo en su programa en el que pidió disculpas y aseguró que no se trató de “videos clandestinos”. Además justificó que las zonas filmadas son las mismas a las que se puede acceder a través de redes sociales.

“Hoy vamos a empezar un poco distinto. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo pensando en tener buena información, ser creativos y precisos, contar historias, investigar y hacerlo cada vez mejor. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace dos que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada”, explicó este domingo en la apertura de su programa ¿Y mañana qué? por TN.

Geuna definió al informe que el Gobierno cuestionó como “bastante inocente” y marcó que en las grabaciones no hubo denuncias ni imágenes prohibidas tomadas en lugares no permitidos. “Naturalmente avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada”, afirmó.

Acto seguido, la periodista justificó que las imágenes fueron capturadas en áreas de las que circulan videos en redes sociales filmados en excursiones y recorridos, y que, incluso, se pueden conseguir a través de Google Street View. “No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes”, indicó.

“Lamentablemente, el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana [lunes] a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados en la Justicia”, subrayó.

Por su parte, Geuna cuestionó la medida del Poder Ejecutivo de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada para periodistas acreditados: “Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo”.

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