El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó hoy su decisión de convocar a elecciones para el 21 de marzo próximo. Así, ya son cinco los mandatarios que optaron por separar los comicios provinciales de la competencia nacional de octubre, cuando el presidente Javier Milei buscará lograr la reelección.

Esta mañana, Torres, referente de Pro y uno de los mandatarios provinciales que cooperan con la gestión de Milei, firmó el decreto para oficializar la convocatoria electoral. De esta manera, el 21 de marzo próximo, los chubutenses irán a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, intendentes y diputados provinciales.

La compulsa local estará marcada por el estreno de la la ambiciosa reforma política que impulsó Torres en Chubut y que incluye, entre otras cosas, la instrumentación del sistema de Boleta Única de Papel, la implementación de la ficha limpia y la obligatoriedad del debate entre los aspirantes a gobernador o de la paridad de género en la conformación de las listas. A su vez, el Código Electoral aprobado por la Legislatura de Chubut en noviembre de 2024 no contempla la realización de las PASO.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

“En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”, afirmó Torres, quien procura fortalecerse en la discusión local y pavimentar el camino para acceder a un segundo mandato.

Hasta ahora, la Casa Rosada no definió si La Libertad Avanza (LLA) se integrará al frente que encabezará Torres o le plantará un candidato propio. En la elección de medio término de 2025, el oficialismo local compitió con el sello de Provincias Unidas y padeció el efecto de la polarización entre Milei y el peronismo: se ubicó en el tercer puesto y no obtuvo ninguna banca.

Esta semana, Torres salió a apoyar la reforma política que promueve Milei y se discute en el Senado. Sobre todo, el referente de Pro se mostró a favor de la suspensión de las PASO a nivel nacional. “Sería absurdo e incoherente que estemos en contra. Estoy hablando de mi espacio, de Despierta Chubut, de una modificación que va de la mano del código que presentamos apenas asumimos”, apuntó el lunes último en diálogo con Radio Rivadavia. Un día después, en una reunión encabezada por Mauricio Macri, Pro anunció que acompañaría la intención de Milei de sacar las primarias.

El gobernador de Chubut confirmó el adelantamiento de los comicios locales para marzo después de que su par de Neuquén, Rolando Figueroa, convocara a votar en su distrito el 14 de febrero de 2027. Por lo tanto, las dos provincias patagónicas se encaminan a abrir el calendario electoral del año próximo.

Luego, será el turno de Tucumán, donde el gobernador peronista Osvaldo Jaldo fijó la fecha de las elecciones locales para el 9 de mayo.

Otro de los mandatarios que buscarán despegarse de la disputa nacional de 2027 o el eventual efecto arrastre de los candidatos a presidente es Gustavo Sáenz, quien adelantó las elecciones en Salta al 16 de mayo. Ese día, los salteños definirán a sus autoridades ejecutivas, legislativas y municipales por los próximos cuatro años a través del sistema de Boleta Única Electrónica.

Entre tanto, Santa Fe, uno de los distritos más poblados del país, donde gobierna el radical Maximiliano Pullaro, también anticipó que desdoblará sus comicios y votará en dos fechas: las PASO provinciales se realizarán el 18 de abril y las generales, el 13 de junio.

En la misma línea de adelantar comicios se inscriben los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). Por su parte, Tierra del Fuego también votará antes de octubre, debido a que su legislación electoral exige fijar las elecciones provinciales entre mayo y junio.

En cambio, Catamarca celebrará sus elecciones en simultáneo con las nacionales del 24 de octubre, según anunció el gobernador peronista Raúl Jalil, uno de los aliados de la gestión de Milei en el Congreso.

Aún resta saber qué fecha de elección fijarán Córdoba, San Juan, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, aunque se especula con que sus gobernadores también apuestan por desdoblar.

En un año que podría redefinir el mapa político del país, Santiago del Estero y Corrientes no tendrán comicios locales.