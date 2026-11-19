Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Hoy discutimos si crecemos un punto más o menos”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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¿Un robot empieza a cambiar el chip ideológico de la UBA?
¿Puede un robot empezar a remover las telarañas ideológicas del sistema universitario? ¿Puede ayudar a desarmar prejuicios y abrir un debate innovador sobre el financiamiento de la educación superior? La respuesta, por curioso que suene, asomó en una noche de gala con música de Abel Pintos y la conducción de Iván de Pineda.
El encuentro fue organizado la semana pasada por la UBA en el edificio de la Facultad de Derecho. El objetivo era reunir fondos para comprar un robot quirúrgico destinado al Hospital de Clínicas. Apuntaban a recaudar un millón y medio de dólares, pero con el aporte de empresas y de donantes particulares la meta se superó: recolectaron 2,2 millones, y ahora no solo podrían comprar el robot, sino también un microscopio de última generación. La novedad, sin embargo, no pasa tanto por el monto, sino por el mecanismo: fue la primera vez que la Universidad de Buenos Aires propone una iniciativa de esta escala y convoca a empresas y graduados a hacer un aporte económico. Hasta ahora, el financiamiento privado era una mala palabra; una especie de herejía para el ideologismo dominante en el sistema universitario.
El gobierno de Axel Kicillof ajustará los impuestos en 2027, pero da la sorpresa con uno
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof defendió este miércoles los detalles de su ley impositiva 2027. En ese proyecto, que todavía debe ser aprobado en la legislatura bonaerense, propone aumentos promedio de 30% para los inmobiliarios urbano y rural, y también para Ingresos Brutos, y una baja nominal en patentes para los autos.
A grandes rasgos, la intención oficial ya había sido adelantada el 6 de noviembre, cuando el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, presentó las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027. Ahora ARBA dio los detalles sobre los impuestos, tema clave de cara a la economía del año electoral y con Kicillof hoy como uno de los principales candidatos de la oposición. Fuentes del gobierno provincial contaron a LA NACION que la semana que viene todo el paquete estaría tomando estado parlamentario.
La incertidumbre empieza a contagiar al mercado cambiario y hay señales de menos oferta de dólares
La plaza cambiaria local viene negociando un promedio de US$352 millones de contado por rueda en lo que va de la semana, un volumen 40% inferior al que operaba a esta misma altura de octubre. Se trata de un fenómeno que ocurre pese a que el Banco Central (BCRA) dejó subir el dólar mayorista $16 (1,05%) entre el lunes y hoy, y $25,50 desde comienzos de mes (+1,7%).
Es la razón a la vez por la que el minorista para la venta llegó a la vez a los $1580 en el Banco Nación, o promedió en el resto de las entidades financieras los $1583,38, marcando un nuevo máximo nominal.
Pases de factura, dos provincias en la mira y mensajes furiosos en redes tras la sesión caída en Diputados
El Gobierno tuvo un traspié importante este miércoles después de convocar a una sesión que tuvo que dar de baja porque no consiguió quorum. Se iban a tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que Javier Milei sigue en persona y que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año.
Con una debilidad política expuesta justo en un momento en que necesita estar fuerte para aprobar la reforma eletoral, el oficialismo dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas.
Milei negó las versiones de una interna con Patricia Bullrich: “Cómo voy a echarla si es mi socia política”
El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y negó un desplazamiento de la funcionaria al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo”.
“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo", afirmó el mandatario.
El Gobierno consiguió el dictamen para suspender las PASO tras la eliminación de las listas colectoras
Tras una jornada de altísimo voltaje político, el oficialismo logró dictaminar el proyecto de reforma electoral, luego de dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras que el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli, había negociado con un grupo de gobernadores radicales para garantizarse los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Pero lejos de facilitar el acuerdo, esta concesión terminó por complicar las negociaciones y obligó al Gobierno a dar un giro en su estrategia. Así, con la eliminación de ese sistema y una serie de modificaciones al proyecto, los libertarios consiguieron reunir a última hora los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen.
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