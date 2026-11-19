¿Puede un robot empezar a remover las telarañas ideológicas del sistema universitario? ¿Puede ayudar a desarmar prejuicios y abrir un debate innovador sobre el financiamiento de la educación superior? La respuesta, por curioso que suene, asomó en una noche de gala con música de Abel Pintos y la conducción de Iván de Pineda.

El encuentro fue organizado la semana pasada por la UBA en el edificio de la Facultad de Derecho. El objetivo era reunir fondos para comprar un robot quirúrgico destinado al Hospital de Clínicas. Apuntaban a recaudar un millón y medio de dólares, pero con el aporte de empresas y de donantes particulares la meta se superó: recolectaron 2,2 millones, y ahora no solo podrían comprar el robot, sino también un microscopio de última generación. La novedad, sin embargo, no pasa tanto por el monto, sino por el mecanismo: fue la primera vez que la Universidad de Buenos Aires propone una iniciativa de esta escala y convoca a empresas y graduados a hacer un aporte económico. Hasta ahora, el financiamiento privado era una mala palabra; una especie de herejía para el ideologismo dominante en el sistema universitario.