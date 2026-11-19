La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar desagregados por establecimiento educativo correspondientes a los años 2016 y 2017 de la provincia de Salta.

Rechazó así el argumento oficial de que publicar esos datos permitiría armar rankings y estigmatizar a escuelas, alumnos y docentes.

En cambio dijo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.

“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.

El fallo apunta contra el entonces Ministerio de Educación (hoy absorbido por Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello) y fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, pero adhiriendo casi en su totalidad al dictamen de la Procuración.

De este modo, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo que inició en 2019 Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.

El salteño había pedido los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en los operativos de 2016 y 2017.

El Ministerio le había negado la información. Sostuvo que se había obtenido con carácter confidencial y le ofreció, como alternativa, resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.

En el juicio, el Estado agregó que difundir los datos por escuela expondría en forma indirecta información sobre los chicos, porque las pruebas también revelan si el hogar es pobre, migrante o indígena.

Argumentó además que eso habilitaría clasificar escuelas en “mejores” y “peores”, lo que llamó “moralmente condenable”.

También dijo que pondría en riesgo el propio sistema de evaluación porque alumnos y docentes dejarían de responder con honestidad. Y mencionó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.

La Corte respondió que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Según el voto de la mayoría, esa reserva rige “si y solo si” es necesaria para evitar la estigmatización, y el Estado debe demostrar ese riesgo en cada caso.

La resolución del Consejo Federal de Educación que prohibió cualquier dato desagregado puso en el mismo plano “identificar” y “estigmatizar”, y eso, dijo el tribunal, no se ajusta al texto de la ley.

La Corte también descartó que rigiera el secreto estadístico de la ley del Indec, porque el ministerio no demostró que los datos se hubieran reunido con fines exclusivamente estadísticos.

Calificó la negativa oficial de “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre el temor a que el sistema de evaluación se derrumbe, dijo que la postura del ministerio “parece claudicante y esquiva” frente a su responsabilidad legal.

El argumento de fondo es el control de la política educativa. Para los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Conocer sus resultados por escuela permite verificar si hay establecimientos que persisten en malos resultados y si el Estado diseñó planes para revertirlo.

También permite controlar si se envía a los docentes más calificados a las escuelas más desfavorecidas o si se garantiza la educación bilingüe e intercultural a los pueblos originarios, como manda la ley.

La Corte sostuvo que publicar los datos apunta a “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.

Ahora, los jueces de Salta deberán delimitar la entrega para que no se difunda información que permita identificar a personas que participaron de los operativos, en especial a menores de edad.

El juez Rosenkrantz votó por revocar la sentencia y devolver el caso a la Cámara de Salta para que dicte un nuevo fallo.

Hizo suyos los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había aconsejado revocar, con excepción de un párrafo de ese dictamen.

Rosenkrantz escribió que es admisible que el ordenamiento jurídico establezca restricciones al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos” conforme a la ley de acceso a la información pública.

El caso tardó siete años en llegar a sentencia firme, pues en primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo, la Cámara de apelaciones lo revirtió y la Corte ahora confirmó ese fallo.