Impuestos a las Ganancias al Poder Judicial: cómo votaron los diputados de origen sindical

escuchar

La Cámara de Diputados rechazó hoy el artículo 100 del proyecto de presupuesto por 134 votos negativos y solo 116 afirmativos, con lo que fracasó en su intento por avanzar con el cobro del impuesto a las ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial. Lejos de una postura unánime, el bloque de diputados de origen sindical votó dividido y con argumentos diferentes. De los 10, solamente cuatro de ellos avalaron la iniciativa para que el tributo recaiga también sobre los judiciales.

A favor de la iniciativa votaron Hugo Yasky y Pablo Carro, ambos dirigentes de la CTA más ligada al kirchnerismo duro, y Estela Hernández ( exdirigente de Comercio de Chubut) y Carlos Ybrhain Ponce (Sindicato del Plástico de San Luis). Todos son del Frente de Todos.

Pero la mayor sorpresa la dieron el resto de los dipusindicales del Frente de Todos, como Vanesa Siley, número dos del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente camporista. “El salario no es ganancia. Ni de una maestra, ni de un camionero, ni de un bancario/a, ni de un trabajador o trabajadora judicial. El salario es fruto del trabajo y sacrificio humano, no de la explotación ajena. El salario NO genera rentabilidad”, argumentó Siley su rechazo por las redes sociales.

El salario no es ganancia. Ni de una maestra, ni de un camionero, ni de un bancario/a, ni de un trabajador o trabajadora judicial. El salario es fruto del trabajo y sacrificio humano, no de la explotación ajena. El salario NO genera rentabilidad.



Abro🧵👇 — Vanesa Siley (@Vsiley) October 26, 2022

Con un argumento similar a Siley, también fue rechazado por los tres dirigentes bancarios: Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Claudia Ormaechea. “Hay que igualar para arriba. Ningún trabajador debe pagar ganancias. Además, no considero que sea una buena idea tratar este tema en esta sesión, porque genera tensiones innecesarias”, señaló Cisneros, del Frente de Todos de Tucumán. Y añadió: “No le tengo miedo al asunto ni tengo acuerdos con jueces. Soy crítico de cómo actúan, salvo excepciones, y soy crítico desde hace mucho tiempo del Poder Judicial en Tucumán”.

La diputada de izquierda Romina Del Plá propuso desdoblar el artículo para eximir del pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial a sus empleados. Sin embargo, el diputado Carlos Heller rechazó la propuesta.

Vamos a reclamar en @DiputadosAR que se separe a los jueces de los empleados.

Ningún trabajador, sea judicial o de cualquier otro gremio, debe pagar, porque el salario no es ganancia. pic.twitter.com/uFwE7e2Cjo — Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 25, 2022

Se sumó al rechazo el diputado Claudio Vidal (Sindicato de Petroleros de Santa Cruz), quien aspira el año que viene a competir por la gobernación de la provincia para suceder a Alicia Kirchner.

LA NACION

Temas Impuesto a las Ganancias